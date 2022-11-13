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Dilinizde bunlar oluşuyorsa dikkat ölümcül olabilir! İşte sessiz katilin 4 işareti

Genel sağlığınızı ölçümlemede organların verdiği sinyallere mutlaka kulak verin. Eğer vücudunuzda birtakım değişiklikler gözlemliyorsanız altında yatan nedeni araştırın. İdrar ve cilt renginde değişiklikler hangi hastalığa yakalandığınızın habercisi olabilir. Bu durumlara ek olarak dilinizde oluşan beyaz lekeler de aslında size bir işaret veriyor. Dilde görülen beyazlıklar çoğu zaman zararsız olabileceği gibi bazı ölümcül hastalıkların göstergesi bile olabilir.

Giriş: 13.11.2022 - 05:05 | Güncelleme: ABONE OL

  • Dilde oluşan beyaz lekeler ve tomurcuklar hastalıkların göstergesi olabilir. Antik çağlarda vücuttaki hastalıkları teşhis etmek için dilin durumu kontrol edilirmiş. Eski şifacılar hastalığın tüm semptomları bitmiş olmasına rağmen dil sağlıklı görünmüyorsa hastanın tamamen iyileşmediğini düşünüyorlardı. Pamukçuk olarak da adlandırılan dildeki bu beyazlıklara neden olan lezyonlar yanak içlerine, damağa, diş etlerine ve bademciklere yayılabilir. Başta kanser ve AIDS gibi hastalıklar olmak üzere pamukçuğun daha şiddetli seyretmesine neden olan durumlarda lezyonlar yemek borusuna kadar ilerleyebilir. Lezyonların yemek borusuna kadar uzandığı durum Candida özofajiti olarak adlandırılır. Özofajit hastaları yukarıdaki belirtilere ek olarak yutmada güçlük, besinlerin boğazda takılı kalmasına bağlı ağrı gibi semptomlar da gösterebilir.

  • Söz konusu bu dildeki pamukçuklar daha çok bebeklerde ve çocuklarda görülse de büyüklerde de hastalıkların belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Bebeklerde pamukçuk dilde beyaz lezyonların yanı sıra beslenme güçlüğü, huzursuzluk gibi belirtilerin oluşmasına da neden olabilir. Bebekler pamukçuğu emzirme sırasında annelerine geçirebilir. Candida ile enfekte olan meme, bu mantarın süt yoluyla yeniden bebeğe geçmesine yol açarak yeniden pamukçuk oluşumuna neden olabilir. Birbirini takip eden bu durum kısır döngü halini alabilir. Burada önemli olan husus dil rengini iyi takip etmek ve oluşan bu beyazlıkların sterilizasyonunu sağlamaktır. Dil temizliği, tat tomurcuklarının hassasiyetini artırır, nefesi ferahlatır ve aynı zamanda diş eti hastalıklarının ortaya çıkmasını önler.

  • Dilde görülen bu beyazlıklar ise farklı hastalıkların habercisidir. İşte şekline ve konumuna göre dilin renginin işaretleri...

  • Dilin ön ucu

    Solunum sistemi hastalıklarına neden olur. Akciğerler, kenarlar boyunca beyazlığın oluşmasına neden olur. Ortadaki beyaz plak kalp sorunlarına işaret eder.

  • Dilin orta kısmı

    Karaciğer sol kenara, sağdaki pankreasa ve midenin orta kısmına yansıtılır.

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