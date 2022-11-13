Besinlerin ne oranda ve nasıl tüketildiği oldukça önemli. Her sağlıklı besin sınırsızca tüketilmemeli. Her ne kadar zararları olmayan, aksine oldukça sağlıklı olan besinler, bazı kişiler tarafından dikkatli tüketilmeli veya hiç tüketilmemeli. Burada dikkat edilmesi ve unutulmaması gereken nokta; bazı hastalıkları ya da hassasiyetleri olan kişilerin hangi yiyecekleri ne kadar tüketmesi gerektiğinin analizinin dikkatli yapılmasıdır. Besinlerin içeriğinde bulunan mineraller sağlıklı yaşamın yapı taşını oluştursa da kontrolsüz bir şekilde tüketildiğinde olumsuz durumlara neden olabilir. Vücudunuzu dinlemek sizi en doğru yola ulaştıracaktır. Unutmayın yediğiniz besinlerin etkisi vücudunuzda alarm verir. Eğer vücudunuzun size anlatmaya çalıştığı sinyalleri doğru analiz edersek hangi besinin ne gibi etkilere neden olacağını çok rahat gözlemleyebiliriz.