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Sigaradan kurtulmak isteyenler dikkat! Bu besinler sigara içme isteğini azaltıp vücuttaki nikotin ve toksinleri yok ediyor

Akciğer dokusunda savunma sistemini bozan sigara ileri seviyelerde kanser riskinin yanı sıra ölümcül olabilmektedir. Sigaraya bağlı olarak akciğerdeki sistemin bozulmasından kaynaklı olarak her türlü enfeksiyon daha kolay gelişir ve solunum yetmezliği oluşur. Özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde sigara içen kişilerin hastalığı daha ağır atlatması sigaranın korkunç yüzünü bir kez daha gösterdi. Böylelikle sigara ve tütün grubu içenlerde ölüm riskinin daha yüksek olduğu bilimsel araştırmalarca da kanıtlandı. Uzmanlar sigarayı bırakmanın ve etkilerini azaltmanın yollarını araştırdı. Peki sigarayı bırakmak mümkün mü?

Giriş: 12.11.2022 - 09:18 | Güncelleme: ABONE OL

  • SİGARA İÇENLERDE ÖLÜM RİSKİ DAHA YÜKSEK

    Sigara dumanı; zehirli gazlardan karbon monoksit, azot oksit ve eser miktarda kansere neden olan radyoaktif parçacıkları içerir. Puro, pipo, çiğneme tütün ve dumansız tütün de dahil olmak üzere tüm tütün türleri tehlikelidir.

    Nikotin, beyinde zevkli bir his uyandıran tütün bağımlılığı yapan bir kimyasaldır. Tekrarlanan nikotin alımı beyni duyarsızlaştırır, normal hissetmek için gittikçe daha fazla nikotin ister.

    Her sigara içtiğinizde toksik gazlar akciğerlerinize ve ardından kan dolaşımınıza geçer ve vücuttaki her organa yayılır. Bir sigara nikotin ve çeşitli başka bileşikler içeren tütün yaprakları kullanılarak yapılır. Tütün ve bileşikler yandığında, kansere neden olduğu bilinen 40'tan fazla tehlikeli kimyasal salgılarlar.

  • ÖLÜMCÜL HASTALIKLARIN NEDENİ SİGARA DUMANI!

    Sigara içmenin prematüre ölüm, kalp hastalığı, kalp krizi, inme, kan ve kemik iliği kanseri, ağız, gırtlak, boğaz, mide, böbrekler kalp-damar hastalığı, ateroskleroz, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve başka birçok tehlikeli hastalığa yol açmaktadır.

    Birçok hastalığa yol açtığı kanıtlanan sigaranın sağlığı bu denli bozması nedeniyle artık uzak durulması gerekmektedir. Sağlıklı yaşam için ve bıraktığı kötü etkilerden kurtulmak için sigaranın mutlaka bırakılması gerekmektedir. Sigarayı bırakmak ise çok zor değil! Sigaradan uzak durmanın artık mümkün olduğunu söyleyen uzmanlar sağlıklı besinleri tüketerek bu süreci kolay atlatabileceğini söylüyor. Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı beslenmenin gerekliliğini vurgulayan uzmanlar nikotinin zararlı etkilerinden kurtarıp akciğeri temizleyecek besinlerin mutlaka tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu besinler sağlıklı olmasının yanı sıra sigara içme isteğini azaltacak nikotin ve toksinlerden arındırarak akciğerlerin temizlenmesini sağlıyor.

    Sigara içmenin zararlı etkileriyle mücadelede yardımcı olan ve vücudumuzu tüm zararlı madde oluşumundan koruyan birçok besin maddesi vardır. Bilinmesi gereken en önemli nokta, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar bakımından zengin bir beslenme düzeniyle bağışıklık sistemimizi geliştirebileceği ve olumsuz etki ve koşullara dayanmamıza yardımcı olabileceğidir.

    Siz de mutlaka bu besinleri tüketerek hem sigaradan uzak durun hem de sigaranın zararlı etkilerinden vücudunuzu arındırın...

  • Ebegümeci

    Kaynar suda 1 miktar ebegümeci kaynatılır ve 5-6 saat sonra aç karına 1 bardak içilir. Bu uygulama ile akciğerlerdeki sigara etkileri yavaşlatılır. Ebegümeci, ayrıca balgam attırır, akciğer kanserini engeller.

  • Ginseng çayı

    Bazı araştırmalar, ginsengin nikotin bağımlılığı için tedavi edici olabileceğini düşündürmektedir, çünkü ginseng beyinde zevkle ilgili olan ve tütün içerken bırakılan bir nörotransmiter olan dopaminin etkisini zayıflatabilmektedir. Ginseng çayı içmek, sigara içmenin cezbediciliğini azaltabilir ve daha az keyifli hale getirebilir.

  • Kişniş

    Vücudun akciğer hastalığına bağlı ağır metalleri uzaklaştırmasına yardımcı olur. Havuç A vitamini için harika bir kaynaktır. Zencefil, hava kirletici maddeleri ve diğer tahriş edici maddelerin ciğerleri tahriş etmelerine fırsat vermeden önce ciğerlerden uzaklaştırmaya yardımcı olur. Aynı zamanda tıkanıklığı azaltır ve dolaşımı iyileştirir. Ananas şişliği azaltır ve ananas suyunun öksürüğü azaltmaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Ek olarak, ananas doğal yoldan akciğerlerin kalıntıları uzaklaştırmasına ve detoks etkisi yapmasına yardımcı olan bromelin enzimini içerir.

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