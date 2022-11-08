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Bel ağrılarına son! Tüm ağrıları dindiren mucize: 1 kaşık yetiyor

Bilinen en güçlü antioksidanlardan biri olan kekik yağı ve eski çağlardan beri şifalı bir bitki olarak kullanılmıştır. Halk arasında çay ya da yemeklerde baharat olarak kullanılan bir bitki olan kekiğin ağrı giderici özelliği oldukça fazladır. Genellikle yiyeceklerde ve kozmetik malzemelerinde koruyucu olarak kullanılan bu bitkinin yağı ise bağışıklık sisteminden solunum yollarına cilt hastalıklarından strese kadar pek çok alanda etkilidir.

Giriş: 08.11.2022 - 10:27 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kekik bitkisinden elde edilen ve esansiyel bir yağ olarak kullanılan kekik yağı antioksidan içeriği sayesinde ağrıları dindirmede oldukça etkilidir. Kekik yağının gıda kaynaklı bakterileri azaltma veya yok etme, kalp sağlığını destekleme ve vücuttaki iltihabı hafifletme yeteneğini desteklediği yapılan araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştır. Kekik yağı, Thymus vulgaris olarak bilinen çok yıllık bitkinin yapraklarından ve çiçeklerinden buhar distilasyonu yöntemiyle elde edilir. Bitki nane ailesinin bir üyesidir ve yemek pişirmede kullanıldığı gibi ağız gargaralarında ve aromaterapide de kullanılır. Kekik uçucu yağının faydaları binlerce yıldır Akdeniz'de bilinmektedir. Kekik yağı antiseptik, antibakteriyel, antifugal ve sakinleştirici özelliklere sahiptir.

    Kekik yağıyla ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulurken, kekik yağının şu anda tek başına bir tedavi yöntemi olarak değil, genel aromaterapi programlarının bir parçası olarak kullanıldığında faydalı olduğu düşünülmektedir.

  • 1 KAŞIK KEKİK YAĞI BEL AĞRILARINI GİDERİYOR!

    Kekik yağı güçlü antioksidan özelliğiyle bel ağrılarını gidermede oldukça etkilidir. Bir yemek kaşığı kekik yağı ve aynı miktarda zeytinyağını karıştırarak belinize sürerseniz bel ağrılarınızdan kurtulma hızınız o kadar artar.

  • KEKİK YAĞI FAYDALARI NELERDİR?

    Kekik yağının farklı kanser türleri üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Kanserli hücrelere karşı koruma sağlar. Özellikle kadınların korkulu rüyası olan rahim kanseri kapsamında kullanılması önerilmektedir.

    İltihaplı cilt yaralarının iyileştirilmesinde kekik yağı kullanımı etkili olmaktadır. Mikrop ve enfeksiyonlara karşı hücreleri yeniler.

    Kemik hastalıklarında ve romatizmal ağrılarda kekik yağı kullanılabilir.

    Burkulma gibi durumlarda masaj yapılarak kekik yağı kullanılabilir.

    Bel ağrılarının tedavisinde kullanılabilir.

    Solunum yolu rahatsızlıklarında kekik yağı kullanımı ile bronşit gibi hastalıkların iyileşme süreci hızlanabilir.

    Öksürüğü kesmede yardımcıdır.

    Şekeri dengeler.

    İdrar söktürücü bir yağdır.

    Sakinleştirici etkisi bulunur.

    Cilt hastalıkları üzerinde kullanılabilir. Sivilcelerin iyileşmesi için kekik yağı tercih edilebilir.

    Bağırsak sağlığı için oldukça faydalıdır.

    Antiviral özelliği bulunduğu için mantar tedavisinde kullanımı tercih edilebilir.

  • Kekik yağının az bilinen faydalarından biri, ağız ve diş sağlığı problemlerinin çözmeye yardımcı olabilmesidir. Ağızda oluşan mikropların yok edilmesi ve dişlerde meydana gelen problemlerin giderilmesi konusunda kekik yağı tercih edilebilir.

    Ev ortamında eşyalara zarar veren haşerelerin yanı sıra, sıklıkla vücuda saldıran sineklerin kovulması konusunda kekik yağı kullanılabilir. Sprey şeklinde bir kutu içerisi suyla doldurulup, içerisine 15 damla kekik yağı damlatarak, çözüm bulunabilir.

    Ağrı giderici etkilere sahiptir. Kekik yağı genellikle kaslarda ağrıları giderme özelliğiyle bilinir. Bununla beraber, kekik yağının baş ağrılarını kısa sürede geçirici etkileri olduğu biliniyor.

  • KEKİK YAĞININ CİLDE FAYDALARI

    Sivilcelerin kurumasında oldukça güçlü bir yağdır.

    Sivilce sonrası meydana gelen izlerin azalmasında etkilidir.

    İçeriğindeki antiviral özellikler nedeni ile mantar sorunlarında kullanılır.

    Cilt hücrelerini yenilemeye yardımcı olarak kırışıklıkların azalmasında etkili olabilir.

    Mantar önleyicidir.

    Sivilce oluşumunu engeller.

    Kırışıklıkları azaltır.

    Sivilcelerin geçtikten sonra enfeksiyon kapmasını önler.

    Egzama ve sedefin geçmesine yardımcı olur.

    Cildi gençleştirir.

    Yanık ve kesiklerin mikrop kapmasını önler.

    Sinek ve böcek ısırıklarının kaşınmasını engeller.

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