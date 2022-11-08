Bel ağrılarına son! Tüm ağrıları dindiren mucize: 1 kaşık yetiyor

Kekik bitkisinden elde edilen ve esansiyel bir yağ olarak kullanılan kekik yağı antioksidan içeriği sayesinde ağrıları dindirmede oldukça etkilidir. Kekik yağının gıda kaynaklı bakterileri azaltma veya yok etme, kalp sağlığını destekleme ve vücuttaki iltihabı hafifletme yeteneğini desteklediği yapılan araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştır. Kekik yağı, Thymus vulgaris olarak bilinen çok yıllık bitkinin yapraklarından ve çiçeklerinden buhar distilasyonu yöntemiyle elde edilir. Bitki nane ailesinin bir üyesidir ve yemek pişirmede kullanıldığı gibi ağız gargaralarında ve aromaterapide de kullanılır. Kekik uçucu yağının faydaları binlerce yıldır Akdeniz'de bilinmektedir. Kekik yağı antiseptik, antibakteriyel, antifugal ve sakinleştirici özelliklere sahiptir.

Kekik yağıyla ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulurken, kekik yağının şu anda tek başına bir tedavi yöntemi olarak değil, genel aromaterapi programlarının bir parçası olarak kullanıldığında faydalı olduğu düşünülmektedir.