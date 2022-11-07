Kilosu 100 bin liradan satılıyor! Dünyanın en pahalı baharatı depresyon ve hafıza kaybını gideriyor

DÜNYANIN EN PAHALI BAHARATI: SAFRAN

Yetiştirilmesi oldukça zor olan safran Safranbolu'da üretiliyor. İnsan sağlığına birçok faydası bulunan safranın sinir sistemini uyarıcı, iştah açıcı, adet söktürücü, koku ve renk verici etkileri bilinen özellikleri arasında. Acımsı lezzeti, kuvvetli ve özel kokusu, içeriğindeki uçucu ve sabit yağ ile acı madde (picrocrosin), kırmızı boyar maddeler (crocin) ile safran tam bir şifa kaynağı.

Çin haber ajansı Xinhua'daki habere göre, Avustralya'da yapılan bir araştırmada, dünyanın en pahalı bitkilerinden safranın farmasötik antidepresanlarla birlikte kullanıldığında depresyon tedavisinde olumlu etki yapabileceği sonucuna ulaşıldı.