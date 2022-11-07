Kilosu 100 bin liradan satılıyor! Dünyanın en pahalı baharatı depresyon ve hafıza kaybını gideriyor

SAFRANIN FAYDALARI NELERDİR?
- Potasyum bakımından zengin olan safran kan basıncını sağlıklı seviyelerde tutmaya yardımcı olur.
- Antioksidan özelliği nedeniyle solunum rahatsızlıklarına iyi gelir. Üst solunum yolu hastalıklarının tedavisinde, astım gibi kronik rahatsızlıkların iyileştirilmesinde safranın pozitif etkisi bulunmaktadır.
- Antioksidan zengini olarak tanınan Safran mikrobik rahatsızlıkların tedavisinde olduğu kadar strese bağlı sorunların giderilmesinde de olumlu etki gösterir.
- Depresyon, kaygı, hafıza kaybı ve nörolojik hastalıklara karşı koruma sağlar.
- C vitamini, magnezyum, demir, potasyum yönünden zengin olan safran aynı zamanda kan şekeri seviyesini düzenler.
- Analjezik özelliklere sahip olan safran tümörlerin büyümesini azaltır.
- Yaşa bağlı görme kalitesi düşen bireylerde görme keskinliğini artırır ve katarakt oluşumunu önler.
- Bronşiyal astım belirtileri ile iltihabı da hafifletir.
- Adet söktürücü, iştah açıcı
- İltihaplı hastalıkların tedavisini hızlandırır ve hücreleri koruyarak iyileşmesini hızlandırır.
- Yaşlılarda görülen, yaşın ilerlemesi nedeniyle ortaya çıkan zihinsel bozuklukların iyileşmesine yardım eder.
- Zihinsel sorunlara iyi geldiği gibi hafıza kaybına ve unutkanlığa da olumlu etki yaratır. Safranın hafızayı kuvvetlendirici etkisi bilinmektedir.
- Ağır kokusuyla bilinen safranın kokusunun yatıştırıcı etkisi olduğundan bahsedilebilir.
- Mide rahatsızlıkları ve sindirim düzensizliği gibi problemlerin tedavisinde safran kullanıldığı bilinmektedir.
- Mide rahatsızlıkları arasında en yaygın görülen ülserin tedavisinde safran kullanıldığı bilinmektedir.
- Safranın bir diğer özelliği de iştah açıcı olmasıdır. Kilo almak isteyen ancak bir türlü kilo alamayanlara safran tüketmesi tavsiye edilir.
- Safranın diş eti rahatsızlıklarına ve ağız sağlığına iyi geldiği de bilinmektedir. Özellikle diş eti ağrıları çekenlerin ağrılarını azaltır.
- Safranın bir diğer faydası da cilt lekelerini azaltmasıdır. Safran cildin daha parlak ve canlı görünmesine katkı sağladığı gibi ciltteki yaşlılık belirtilerinin giderilmesine yardım eder. Güneşin zararlı ışıklarından da cildi koruduğu bilinmektedir.
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