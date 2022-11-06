KANSER İLAÇLARININ ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Ayrıca fasulyede bulunan 'inositol pentokisfosfat' adlı bir maddenin, tümör gelişiminde rol oynayan bir enzimi baskıladığının ortaya çıkarıldığı da tespit edildi.

Zengin bir diyet kaynağı olarak kanser riskini azaltan kuru fasulye baskılayıcı özelliğiyle de kanser tedavisinde önemli bir rol oynuyor. Bu etkili madde yumurtalık ve akciğer kanseri hücrelerini baskılamış ve tedavi süresince ilaçların hastalık yapıcı hücrelerin ölümü etkisini artırmıştır. Fasulyeler tespit edilen inositol pentokisfosfatın kanser tedavilerinde yaygın olarak kullanılan kanser ilaçlarının etkisini artırmada gelecekte etkili olabileceği düşünülmektedir.

Uzmanlar her yetişkin insanın haftada 2 kez kuru ya da yeşil fasulye tüketmesini tavsiye ediyor. Doğru besinleri, doğru oranda tüketmek, hastalıklara karşı koruyor. Yanlış beslenmenin bir alışkanlık halini aldığı günümüzde tarlada yetişen doğal besinleri tüketmek gerekiyor.