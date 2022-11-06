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Sofraların şahı kuru fasulyenin öyle bir faydası ortaya çıktı ki duyunca çok şaşıracaksınız! Meğer o hastalığın bile devasıymış!

Sofraların şahı kuru fasulyenin öyle bir faydası ortaya çıktı ki duyunca çok şaşıracaksınız! Meğer o hastalığın bile devasıymış

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden olan kuru fasulyeyi neredeyse sevmeyen yoktur. Ağızları sulandıran lezzetinin yanı sıra sağlık açısından da oldukça faydalı bir besin kaynağı olduğu biliniyor. Yüksek lif içermesinden kaynaklı bağırsak sağlığının bir numaralı dostu olan kuru fasulye kabızlığı gidermede de oldukça etkili. Faydaları saymakla bitmeyen kuru fasulyenin öyle bir faydası daha ortaya çıktı ki birçok kişi bunu bilmiyor.

Giriş: 06.11.2022 - 06:23 | Güncelleme: ABONE OL

  • Vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin bir içeriğe sahip olan kuru fasulye sağlık açısından oldukça faydalı bir besin. Sofralarımızdan eksik etmediğimiz efsane yiyeceğin kansere karşı oldukça etkili olduğu tespit edildi. Yapılan araştırma sonuçları kuru fasulyenin kansere karşı yüksek koruyucu özelliği olduğunu gösteriyor.

  • Yüksek oranda protein içeren kuru fasulye özellikle et yemeyen insanlar tarafından inanılmaz bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. İçeriği açısından, kırmızı etle kıyaslanan kuru fasulye, sağlığı destekleyici mineraller de barındırıyor. Kırmızı etin vücuda sağladığı besin değerlerinin birçoğunu karşılayabilir.

  • KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR

    Fasulyenin en fazla bilinen faydalarından biri kan şekeri dengesini ayarlayarak şeker hastalarını rahatlatması. Ancak kuru fasulye hakkındaki son paylaşılan bilgi duyanları bir kez daha şaşırttı.

  • KANSERE KARŞI KORUYOR

    Kuru fasulyenin kansere karşı da etkili olduğu belirtildi. Kuru fasulye, güçlü antioksidan özellikleri ile sindirim sisteminde yer alan kanserojen maddelerin yok olmasına yardımcı oluyor.

  • TAM BİR KANSER DÜŞMANI

    Fasulyenin kanser önleyici ve kanser hücrelerinin yayılmasını engelleyen bir besin olduğu, yapılan araştırmalar sonucunda tespit edildi.

    Yapısında bulunan maddeler ve engelleyiciler sayesinde kanser hücrelerinin yayılmasını önlemesinden dolayı kuru fasulye bir antikanser gıdasıdır.

    Fasulye lif, vitamin, mineral, demir, kalsiyum ve protein bakımından oldukça zengin bir gıdadır. Fasulye hemen hemen hiç kolesterol içermediği için kalp damar hastalığı, kalp çarpıntısı, karaciğer yetmezliği, böbrek taşlarına, idrar tutukluğu ve birçok kanser türüne iyi geldiğinin tespit edildiğini ifade eden uzmanlar sık sık tüketilmesi gerektiğini söylüyor.

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