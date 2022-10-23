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İçtiğiniz çay zehir olmasın! Meğer çayı yıllardır yanlış demliyormuşuz! İşte ödüllü çay demleme yöntemi

Türk mutfağının vazgeçilmezi olan çay yıllardan beri en sevilen içeceklerin en başında yerini alır. Sabah kahvaltısında, beş çayında ve akşam sohbet eşliğinde ne de iyi gider. Birçok kişinin vazgeçemediği efsane lezzet sağlık açısından da oldukça faydalı. Hele bir de tavşan kanı diye tabir edilen usulde demlendiğinde değmeyin keyfimize. Peki, bu kadar sevilen ve faydalı da olan çayı yıllarca yanlış demlediğimizi biliyor muydunuz? Neredeyse günün her anı demlediğimiz çayı yanlış bir şekilde demlediğinizde zehre dönüşebiliyor. İşte çay demlerken mutlaka dikkat edilmesi gerekenler ve doğru çay demleme yöntemi…

Giriş: 23.10.2022 - 11:30 | Güncelleme: ABONE OL

  • Çay mı, kahve mi? tartışmasının açık ara kazananı tabi ki çay diyenlerdenseniz bu haberimiz tam da size göre. Sofralarımızın vazgeçilmezi geleneksel lezzetimiz çayın bilinmeyen yönleri ortaya çıktı. Neredeyse günün her saati tükettiğimiz çayın yıllardır yanlış demlendiğini ve aslında çay değil zehir içtiğimizi biliyor muydunuz? Yanlış demlenen çay sağlık açısından oldukça zararlı bir hal alabiliyor.  Sürekli demlenmesine rağmen birçok kişi yanlış demliyor. Peki doğru çay demleme yöntemi nedir? Sizde ödül almış çay demleme yöntemi ile hem lezzetli hem de sağlıklı çay tüketebilirsiniz. İşte ödül almış doğru çay demleme yöntemi

  • Bu ödüllü çay demleme tekniğiyle çayınızın lezzetini daha çok arttırabilirsiniz. Peki, ödüllü çay demleme tekniği nasıl yapılıyor?

  • ÇAY DEMLERKEN BU HATALARA DİKKAT!

    Yıllardır doğru olarak bilinen çay demleme yönteminin aslında hatalı olduğunu biliyor muydunuz? Oldukça basit gibi görünen çay demleme aslında sanıldığından çok daha önemli. Günün her saatinde içilen ve oldukça vazgeçilmez lezzetler arasında bulunan çayın demleme yöntemlerinde de püf noktaları bulunuyor. Çay demlerken yapılan hatalar sağlığınızı tehdit ediyor. Hem sağlık açısından hem de lezzet açısından çay demlemenin nasıl yapılacağına ve püf noktalarına mutlaka dikkat edilmeli.

  • ÇAY RUTUBET ALIR

    Çay demlerken yapılan bir diğer hata ise henüz çay suyu sıcakken üst demliğe çay koyulmasıdır.

    Bu yöntemle çay rutubet alır ve henüz demlikteyken bayatlar.

  • ÇAYI DEMLEMİYOR HAŞLIYORUZ!

    Çay demlerken genellikle çayın ardından kaynamış suyun ilave edilmesi sık sık yapılan hataların en başında yer alır. Bu şekilde çayı demlemiş değil, haşlamış oluyoruz. İlk önce kaynamış suyun demliğe dökülmesi ve ardından da çayın eklenmesi gerekir. Bu şekilde çayı doğru bir şekilde demlemiş oluyoruz. Kaynamış suyu ekledikten sonra üzerine çay eklersek bu doğru bir demleme yöntemi oluyor.

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