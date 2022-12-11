Bu hatalar ıhlamurun tüm faydasını bitiriyor! Faydasını 10 kat artıracak doğru yöntemlerle tüm hastalıklara veda edin

IHLAMURUN GELENEKSEL KULLANIMLARI VE FAYDALARI NELERDİR?
Soğuk algınlığı ve diğer rahatsızlıkların tedavisine yardımcı olmak için kullanılır.
Gribal enfeksiyonlarda boğaz akıntısının yumuşatılmasına yardım eder ıhlamur bal ile birlikte yendiği zaman boğazda oluşan batma ve tıkanma gibi sorunların hafiflemesine yardım eder.
Ihlamur öksürüğün azaltılmasında oldukça etkilidir.
Ihlamur yaprakları ateşi düşürmeye yardımcı olabilir.
Taze veya kuru çiçeklerden yapılan çay, spazm önleyici, terletici, balgam söktürücü, hipotansif, müshil ve yatıştırıcıdır.
Kurutulmuş ıhlamur çiçekleri histeri, kusma ve anksiyeteyle ilgili çoğu bozukluğun kontrolüne yardımcı olabilir.
Ihlamur çiçeğinden elde edilen yağ aromaterapide de yoğun olarak kullanılmaktadır.
Uçucu yağ, rahatlamak, gece terlemelerini azaltmak ve balgamdan kurtulmak için de faydalıdır.
Ihlamur doğal bir sakinleştiricidir bu yüzden yoğun stresli dönemlerde tüketeceğiniz ıhlamur çayı, vücudunuzun ve zihninizin rahatlamasına yardım eder.