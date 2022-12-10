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Sakın çöpe dökmeyin, faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız! Tam bir antioksidan kaynağı: Bakterileri öldürüp bağışıklığı güçlendiriyor

Hemen hemen herkesin kullanmadan çöpe döktüğü yoğurt suyunun aslında çok faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Yoğurdun suyu da en az kendisi kadar zengin besin içeriğine sahip. Probiyotik kaynağı olan yoğurt suyunun içeriğinde yer alan vitamin ve mineraller özellikle kemik ve diş gelişiminde oldukça etkilidir. Yemeklerde ve poğaça hamurunda kullanabileceğiniz gibi direkt olarak da tüketebilirsiniz. Üstelik aç veya tok karnına içildiğinde sayısız etkiler sunuyor.

Giriş: 10.12.2022 - 06:01 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Doğal fermantasyon sonucu elde edilen yoğurt suyu sindirim sistemini düzene sokmakta oldukça etkilidir. Probiyotik kaynağı olmasından dolayı bağırsak hastalıklarını gidermede inanılmaz faydalar sunar. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı dirençli hale getiren yoğurt suyu birçok kronik hastalıklara karşı etkin bir koruma sağlar. Bebeklerin, çocukların ve hamilelerin genel sağlığı için tüketilmesi gereken bu besinin faydaları ise saymakla bitmiyor. Yapılan araştırmalara göre yoğurdun suyu oldukça faydalı. Beslenme uzmanları yoğurt suyunun dökülmemesi gerektiğini söylüyor.

  • YOĞURT SUYU İÇMEK NEYE İYİ GELİR?

    Sağlıklı bağırsaklar için hepimizin en kolay erişebileceği doğal destekleyici yoğurt suyunu çöpe atmaktan hemen vazgeçmelisiniz. Hemen her evde her zaman bulunan besinlerin başında gelen yoğurdun dibinde oluşan bu su, kalsiyum ve mineraller bakımından oldukça zengin.

  • İşte yoğurt suyunun faydaları;

    A, D, E ve K vitaminleri yönünden oldukça zengin olan yoğurt suyu bağışıklık sistemi için güçlü bir destekleyicidir.

    Antioksidan özelliği bulunan yoğurt suyu, kanser hücreleriyle savaşarak vücuda yayılmasını önler ve sağlıklı hücrelerin çoğalmasına yardımcı olur.

    Bağırsak sağlığı için ihtiyacımız olan başlıca şey probiyotiklerdir. Yeteri kadar tüketilmediğinde bağırsak sorunlarına, hazımsızlığa neden olan probiyotikler için de doğal bir kaynak olan yoğurt suyu sizi rahatlatır. Bağırsak flora dengesini sağlar. Düzensiz ve sağlıklı beslenme sonucu bağırsaklarda bulunan yararlı bakterilerin azalması ve zararlı bakterilerin yayılması başta kanser gibi birçok tehlikeli hastalığa neden olmaktadır. Yoğurt ve yoğurt suyu bu dengeyi sağlayarak bağırsak sağlığını muhafaza eder.

    Yoğurt suyu kalsiyum, protein ve B vitaminleri içerdiğinden tokluk hissi verir.

    Yoğurt suyu oldukça düşük kaloriye sahiptir. Kilo vermeye çalışanların rahatlıkla tüketebileceği yoğurt suyunun 100 ml'inde sadece 20 kalori alınır.

    Metabolizmayı hızlandırdığı için daha çabuk zayıflamaya yardımcı olmaktadır.

    Tabi bunun yanında yoğurt suyunun yağ yakımını hızlandırdığını da söylemeden geçmeyelim.

    Diyet yapan kişilerin beslenmelerinde oluşan aksaklıklar dolayısıyla bazı vitamin ve mineral eksiklikleri oluşabilir. Yoğurt suyu tüm bu eksiklikleri neredeyse tek başına karşılayabilir. Diyet yapanların her gün düzenli olarak bir miktar yoğurt suyu içmeleri vitamin eksikliğinden kaynaklı hastalıkların önlenmesi için tavsiye edilir.

  • Yoğurt suyunun besin değerleri de yüksektir. Bu sayede yoğurt suyu tüketmek kas ve kemik gelişimini destekler. Özellikle büyüme çağındaki çocukların kemik yapılarının güçlenmesine ve kemiklerindeki hücrelerin çok hızlı bir şekilde yenilenmesinde etki gösterir.

    Her yaş grubu için kas yırtılması, kemik incinmesi ve kırılması gibi kötü tecrübelerin yaşanması durumunda yoğurt suyunun ilaç niyetine tüketilmesi önerilir.

    Yoğurt suyu tüm bunların yanında vücudunuzun ihtiyaç duyduğu sıvı ihtiyacını karşılamaya da yardım eder.

    Yoğurt suyu doğal ve güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Özellikle ödem şikayetiyle uğraşanlar vücutlarındaki ödemden kurtulmak için yoğurt suyu içebilir.

    Aynı zamanda enfeksiyon hastalıklarında vücudumuzda dolaşan mikropların tedavisinde de etkilidir.

    Sporla uğraşanlar, yoğun antrenmanların ardından yaşadığı kas ağrılarını hafifletmek için yoğurt suyu tüketilebilir çünkü yoğurt suyu aynı zamanda doğal bir ağrı kesicidir.

    Gelişme çağındaki çocukların kemik ve diş yapısını güçlendirerek daha sağlıklı bir iskelet sistemini oluşturduğu bilinmektedir. Bundan dolayı çocukların ve bebeklerin düzenli olarak yoğurt suyu tüketmeleri gerekir.

    Hazımsızlığı gidererek mide ağrılarına iyi geldiği bilinir. Ayrıca midede oluşan gaz sıkışmasına da oldukça faydalıdır.

     

  • Annelerde oluşabilecek vitamin ve mineral eksikliği ve hamilelikte çok fazla yaşanan diş ve diş eti hastalıklarına karşı yoğurt suyu önerilir. Yoğurt suyunun anneye olan faydalarının yanında anne karnında gelişmekte olan bebeğe de büyük katkısı olmaktadır.

    Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelerek hipertansiyonu düşürmeye yardımcı olarak kalp krizi riskini azaltmaktadır.

    Mevsimsel olarak görülen grip ve nezle gibi soğuk algınlığa karşı hem korumakta hem de daha çabuk iyileştirmektedir.

    Kadınlarda menopoz döneminde yaşanan kemik erimelerine karşı da yoğurt suyu önerilir. Yoğurt suyu kemik yapısını güçlendirdiği için menopoz döneminde kemik erimelerini büyük oranda engellediği aktarılmaktadır.

    Ağız ve diş hastalıklarına iyi gelmektedir. Birçok hastalığa iyi gelen yoğurt suyu, cilt problemlerine karşı da oldukça etkilidir. Yoğurt suyu ile düzenli olarak cilt temizlemek, sivilce izlerini ve akne oluşumunu engelleyerek pürüzsüzleştirmektedir. 

    Yoğurt suyu metabolizmayı çalıştıran özelliklere de sahiptir. Kefir gibi yoğurt suyunun da faydalı bakteriler içerdiği söylenmektedir. Bu yararlı bakteriler bağırsakları korur. Bağırsak florasını dengeleyen bu faydalı bakteriler sayesinde kabızlıktan kurtulmak da mümkündür.

    Bu yüzden yoğurt suyunu dökmeyin. Yoğurtlu su içmenin bir zararı yoktur. Ancak yoğurdun taze olmasına ve ekşi olmamasına dikkat edilmelidir. Ekşi veya bozuk yoğurt suyu içilmemelidir.

  • YOĞURT SUYUNUN CİLT VE SAÇ SAĞLIĞINA FAYDALARI NELER?

    Yoğurt suyunun vitamin ve mineral deposu olduğunu söylemiştik. İçeriğindeki vitaminler sayesinde cilt ve saç sağlığına da iyi gelen yoğurt suyu saçın ihtiyaç duyduğu nem dengesinin elde edilmesine yardım eder.

  • YOĞURT SUYU BÖBREK TAŞINA İYİ GELİR Mİ?

    Böbrek taşı şikayeti ile uğraşanlar müjde! Yoğurt suyu antioksidan etkisi sayesinde böbreklerin korkulu rüyası böbrek taşının düşürülmesine yardım eder.

  • YOĞURT SUYUNUN KARACİĞERE FAYDASI NEDİR?

    Yoğurt suyu, karaciğerin temizlenmesinde etkili olan başlıca besinlerden biridir.

  • YOĞURT SUYUNUN ZARARLARI NEDİR?

    Her yaş grubundan insanın rahatlıkla tüketebileceği yoğurt suyunun bilinen bir zararı ya da yan etkisi bulunmamaktadır.

  • YOĞURT SUYU NE ZAMAN İÇİLEBİLİR?

    Enfeksiyonlu günlerde, kahvaltıda, öğün aralarında ve mide rahatsızlıklarında yoğurt suyu içilmesi tavsiye edilir.

    Aç ya da tok olman fark etmez. 1 yemek kaşığı yoğurt suyu bile tam koruma sağlamak için yeterlidir. Yoğurt suyunun da mideyi temizlediği söylenmektedir.

    Yoğurt, içerdiği laktik asit sayesinde zararlı bakterileri öldürerek ishal gelişimini engeller ve bağırsağın iç ortamının sağlıklı olmasını sağlar. Dürüst olmak gerekirse, bu kalsiyum deposu fermente süt ürününün mükemmel bir bağırsak temizleyici olduğunu söyleyebiliriz.

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