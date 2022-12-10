Yoğurt suyunun besin değerleri de yüksektir. Bu sayede yoğurt suyu tüketmek kas ve kemik gelişimini destekler. Özellikle büyüme çağındaki çocukların kemik yapılarının güçlenmesine ve kemiklerindeki hücrelerin çok hızlı bir şekilde yenilenmesinde etki gösterir.

Her yaş grubu için kas yırtılması, kemik incinmesi ve kırılması gibi kötü tecrübelerin yaşanması durumunda yoğurt suyunun ilaç niyetine tüketilmesi önerilir.

Yoğurt suyu tüm bunların yanında vücudunuzun ihtiyaç duyduğu sıvı ihtiyacını karşılamaya da yardım eder.

Yoğurt suyu doğal ve güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Özellikle ödem şikayetiyle uğraşanlar vücutlarındaki ödemden kurtulmak için yoğurt suyu içebilir.

Aynı zamanda enfeksiyon hastalıklarında vücudumuzda dolaşan mikropların tedavisinde de etkilidir.

Sporla uğraşanlar, yoğun antrenmanların ardından yaşadığı kas ağrılarını hafifletmek için yoğurt suyu tüketilebilir çünkü yoğurt suyu aynı zamanda doğal bir ağrı kesicidir.

Gelişme çağındaki çocukların kemik ve diş yapısını güçlendirerek daha sağlıklı bir iskelet sistemini oluşturduğu bilinmektedir. Bundan dolayı çocukların ve bebeklerin düzenli olarak yoğurt suyu tüketmeleri gerekir.

Hazımsızlığı gidererek mide ağrılarına iyi geldiği bilinir. Ayrıca midede oluşan gaz sıkışmasına da oldukça faydalıdır.