İşte yoğurt suyunun faydaları;
A, D, E ve K vitaminleri yönünden oldukça zengin olan yoğurt suyu bağışıklık sistemi için güçlü bir destekleyicidir.
Antioksidan özelliği bulunan yoğurt suyu, kanser hücreleriyle savaşarak vücuda yayılmasını önler ve sağlıklı hücrelerin çoğalmasına yardımcı olur.
Bağırsak sağlığı için ihtiyacımız olan başlıca şey probiyotiklerdir. Yeteri kadar tüketilmediğinde bağırsak sorunlarına, hazımsızlığa neden olan probiyotikler için de doğal bir kaynak olan yoğurt suyu sizi rahatlatır. Bağırsak flora dengesini sağlar. Düzensiz ve sağlıklı beslenme sonucu bağırsaklarda bulunan yararlı bakterilerin azalması ve zararlı bakterilerin yayılması başta kanser gibi birçok tehlikeli hastalığa neden olmaktadır. Yoğurt ve yoğurt suyu bu dengeyi sağlayarak bağırsak sağlığını muhafaza eder.
Yoğurt suyu kalsiyum, protein ve B vitaminleri içerdiğinden tokluk hissi verir.
Yoğurt suyu oldukça düşük kaloriye sahiptir. Kilo vermeye çalışanların rahatlıkla tüketebileceği yoğurt suyunun 100 ml'inde sadece 20 kalori alınır.
Metabolizmayı hızlandırdığı için daha çabuk zayıflamaya yardımcı olmaktadır.
Tabi bunun yanında yoğurt suyunun yağ yakımını hızlandırdığını da söylemeden geçmeyelim.
Diyet yapan kişilerin beslenmelerinde oluşan aksaklıklar dolayısıyla bazı vitamin ve mineral eksiklikleri oluşabilir. Yoğurt suyu tüm bu eksiklikleri neredeyse tek başına karşılayabilir. Diyet yapanların her gün düzenli olarak bir miktar yoğurt suyu içmeleri vitamin eksikliğinden kaynaklı hastalıkların önlenmesi için tavsiye edilir.