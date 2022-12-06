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21 gün şekersiz beslenme ile dengeli yaşam! Fazla yağlara sağlıklı yöntemle meydan okuyun

Sağlıklı bir vücut için fazla yağlardan kurtulmak oldukça önemli. Sadece güzel ve kusursuz bir görünüm için değil sağlıklı yaşam için de diyet yapmak ve tüketilen besinlere dikkat etmek oldukça önemli. Özellikle son dönemlerde artan diyet programlarının içeriği de bu noktada önem teşkil ediyor. Körü körüne yapılan diyetler sağlığı riske atabiliyor. Tam da burada hem sağlıklı hem de oldukça güvenli bir diyet olan 21 gün şekersiz beslenme tam da size göre. Basit karbonhidratları tamamen hayatımızdan çıkarmayı hedefleyen şekersiz 21 gün diyeti, çoğumuzun karşı koyamadığı ve sıklıkla tüketmekte olduğumuz zararlı besinlerden vazgeçmemizi sağlayan oldukça etkili bir diyet programı olarak öne çıkıyor.

Giriş: 06.12.2022 - 16:35 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sağlıklı bir yaşam için fazla kilodan kurtulmak gerekiyor. Vücutta bulunan fazla yağlardan kurtulmak içi ise zararlı gıdalardan uzak durulmalı. Şeker içeren her türlü besini beslenme düzeninden çıkarmayı hedefleyen 21 gün şekersiz beslenme, özellikle kilo vermeye etkileri ile oldukça dikkat çekiyor. Araştırmalar, şeker kullanımının yüzde 20 oranında azaltılmasının erken ölüm ya da hastalık gibi durumların meydana getirdiği riskleri ortadan kaldırdığını gösteriyor. Özellikle kanser hücrelerini beslediği bilinen şekeri tamamen hayatınızdan çıkarmanızı sağlayacak bu diyete hayır diyemeyeceksiniz. Peki, 21 gün şekersiz beslenme ne işe yarar? Şekersiz 21 gün diyet ile kaç kilo verilir? İşte detaylar…

  • ŞEKERSİZ BESLENME NEDİR?

    Bir insanın vücuduna dışarıdan alması gereken günlük ilave şeker miktarının, toplam kalori miktarının yüzde 10’undan daha az olması gerekiyor. Uzmanlar, ilave şekerin kalp hastalıkları riskini artırmakla birlikte obezite, şeker hastalığı, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, kronik iltihaplanma, metabolik sendrom, diş plakları ve boşluğu gibi rahatsızlıklara da davetiye çıkardığını belirtiyor. Şekersiz beslenme, şeker alımını azaltmak ve hatta kesmek için kullanılan en etkili beslenme düzenidir. Şeker kullanımını azaltmak, kilo kaybına teşvik eder, oluşabilecek sağlık sorunlarının da önüne geçer. Bu nedenle beslenme düzeninizden ilave şekeri tamamen çıkarmanız tavsiye edilir.

  • PEKİ NEDEN 21 GÜN?

    21 gün, bilimsel olarak bir davranışın bilinçaltımıza yerleşerek bir alışkanlığa dönüşmesi için gerekli olan minimum süredir. İnsan vücudu ve beyni 21 gün içerisinde içinde bulunduğu sürece alışmakta ve adapte olmaktadır. Bu nedenle şekersiz beslenmeyi hayatımızın bir parçası yapabilmemiz için de 21 gün ideal süreç olarak görülmektedir.

  • ŞEKERSİZ DİYET NE İŞE YARAR?

    Yapılan araştırmalar, şekersiz bir beslenme planının insan sağlığını korumak adına oldukça önemli olduğunu gösteriyor. Sağlıklı bir beslenme planında şeker oranını gözle görülür miktarlarda azaltmak, kilo vermeye yardımcı olabileceği gibi aşağıdaki sorunların da önüne geçecektir:

    Obezitenin önüne geçer

    Cilt kanseri riskini azaltır

    Daha temiz bir cilde sahip olunur

    İltihaplanmayı azaltır

    Ruh hali değişimlerini önler

    Şeker hastalığı riskini azaltır.

  • 21 GÜN ŞEKERSİZ BESLENİRSEK NE OLUR?

    Son dönemlerin en popüler diyetlerinden biri olan 21 gün şekersiz beslenme, insan sağlığına doğrudan olumlu etkileri olan beslenme stillerinden biri olarak kabul ediliyor. 21 gün boyunca ilave şeker içeren besinlerden uzak durularak uygulanan bu diyet sonucunda, aşağıdaki olumlu sonuçlara ulaşmanız mümkün olacaktır:

    Açlık krizleri ve tatlı isteği azalır.

    Kaygı ve endişede azaltma görülür.

    Uzun ömür şansı artar.

    Enerji seviyesi yükselir.

    Uyku kalitesi iyileşir.

    Görünümü iyileştirir.

    Diş sağlığına iyi gelir.

    Zihinsel netliği artırır.

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