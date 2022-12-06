21 gün şekersiz beslenme ile dengeli yaşam! Fazla yağlara sağlıklı yöntemle meydan okuyun

ŞEKERSİZ 21 GÜNDE YENİLECİLECEK BESİNLER
Şekersiz 21 gün boyunca hangi besinlerin tüketilebildiği de merak edilen bir diğer konu. Özellikle bu süreçte yenilebilen yiyecekler, diyeti uygulayacaklar açısından oldukça önemli. Çünkü bu besinlerden alacağınız protein ve karbonhidrat miktarı da vücudunuzdaki şeker dengesini koruyabilen türden olması gerekiyor. Bu nedenle aşağıdaki besinlerin tüketimine mümkün olduğunca özen göstermelisiniz:
Zeytinyağı ve tereyağı
Süt, yoğurt, ayran, peynir
Yumurta
Dana eti, tavuk eti, hindi eti
Deniz ürünleri
Yeşil yapraklı sebzeler
Mercimek gibi bakliyatlar
Patlıcan, kaba, taze fasulye gibi sebzeler
Hindistan cevizi
Mantar
Avokado
Lahana, kereviz, brokoli, dolmalık biber, salatalık, kuşkonmaz, domates vs
Turp
Limon
Elma, ananas, armut gibi meyveler
Kabak eriştesi
Tahıl olarak tam buğday ekmek, tam çavdar ekmek, tam buğday makarna, yulaf ezmesi, karabuğday, bulgur, kinoa tüketilebilir.
Kahve, çay ve bitki çayları
Hardal ve salsa sos (ev yapımı)
Sağlıklı şeker alımı için sadece günde 2-3 porsiyon meyve ve 1 tatlı kaşığı bal, pekmez ya da 2 kare (10 g) bitter çikolata tüketilebilir.