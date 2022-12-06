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Alzheimer ve Demansa son vererek hafızanızı zehir gibi yapacak! Ömür boyu beyninizi korumanın en sağlıklı yolu

İnsan vücudunun sağlıklı olması kadar beyin fonksiyonlarının da sağlıklı olması çok önemlidir. Hayatı anlamlandıran en önemli hazine olan hafızanıza ne kadar önem veriyorsunuz? Sanıldığından çok daha değerli olan hafıza sağlığını korumak ise sizin elinizde! Araştırma sonuçları yaş ilerledikçe hafızanın zayıfladığına dair faktörlerin olası olduğunu gösterse de bunun önüne geçmek mümkün. Beslenme sisteminin beyin üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulduğunda bazı vitamin ve besinlerin hafızayı kuvvetlendirmek adına oldukça önemli olduğu yadsınamaz bir gerçek.

Giriş: 06.12.2022 - 10:44 | Güncelleme: ABONE OL

  • Alzheimer ve Demans gibi özellikle ilerleyen yaşlarda ciddi riskleri de beraberinde getiren hastalıkların riskini azaltmak adına alınabilecek tedbirlerin başında beslenme sisteminin doğru bir şekilde olması gerekir. Öncelikle beyin sağlığını korumak için en önemli beslenme kurallarından biri her gün yeterli miktarda su içmek. Düzenli miktarda su içilmediğinde vücutta ilk etkilenen organlardan biri beyin oluyor. Bu nedenle öncelikle günde en az 8-10 bardak su içmek şart! Beynin sağlıklı çalışması ve hafızanın kuvvetli olması için ihmal edilmemesi gereken bir başka önemli nokta da yeterli ve dengeli beslenmek. Uzmanlar güçlü bir beyin ve hafıza için antioksidanlardan, vitamin ve minerallerden zengin, sağlıklı yağlar içeren dengeli bir beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Peki, hafıza üzerinde bu denli etkisi olan vitaminler ve besinler nelerdir? İşte ömür boyu beyninizi koruyacak, hafızanızı güçlendirecek vitaminler ve besinler

  • FOLİK ASİT İÇEREN GIDALAR

    Bellek zayıflatan homosistein maddesinin oranında düşüş sağlayarak etkileyen folik asit sayesinde hafızanın güçlenmesi sağlanmaktadır. Folik asit içeren gıdalar beyinde hızlı gelişme ve öğrenme sağlamada etken olması açısından önemli bir mineraldir. Kahvaltıda tüketilen tahıllar, bezelye, brokoli, enginar, mercimek, pancar börülce, ıspanak, buğday tohumu, portakal zengin folik asit kaynaklarıdır.

  • E VİTAMİNİ

    E vitamini, antioksidan işlevi görerek genel beyin sağlığını destekleyen vitaminlerden biridir. Yapılan araştırmalar, E vitamininin beyni ve beyindeki oksijen üretimini koruyan en güçlü destekleyici olduğunu kanıtlıyor. Bunun yanı sıra birikiminin dengeli olmadığı bilinen oksidatif stresten koruduğu da yine yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen veriler arasında yer alıyor. Oksitadif stresin meydana getirmiş olduğu yorgunluk, hafıza kaybı ve tekrar eden baş ağrılarının ortadan kaldırılmasında E vitaminin etkisi oldukça fazla.

  • OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ

    Zihinsel sağlığın iyileştirilmesinde ve beynin keskinliğini korumak için omega-3 yağ asitlerinin etkisinin oldukça büyük olduğu yadsınamaz bir gerçek. Araştırma sonuçlarına göre beyindeki hafıza ve tepki sürelerinin iyileştirilmesini sağlayan omega-3 yağ asitleri, beynin yaşlanma sürecini geciktirdiği de kanıtlanmış durumda. Yağlı besinlerde bulunan omega-3 yağ asidi, depresyon semptomlarının hafiflemesini ve akıl sağlığının korunmasını sağlıyor. Fakat omega-3 yağ asidi takviyesi için yapılan seçimlerin kalitesi de oldukça önemli. Omega-3 yağ asitleri, sağladığı tüm faydaların yanı sıra bir anti-inflamatuar görevi de üstlendiği görülmektedir.

  • B-12 VİTAMİNİ

    B12 vitamini hafıza üzerinde oldukça etkilidir. Eksikliği bir takım nöropsikiyatrik bozuklukların oluşmasını tetikliyor. Ayrıca hafıza kaybı ve zayıflığı oluşabilmektedir.  B12 içeren gıdalar almamak ya da bazı hastalıkların B12 vitaminini eksiltmesi neden olmaktadır.

    Omega-3 yağ asitlerinin stoklanmasında, beyinde nörotransmitter yollarının desteklenmesi için B vitaminine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca ruh sağlığının düzenlenmesi de yine B vitaminin yeterli alımı ile sağlanır. B-12 vitamini genel olarak beyin sağlığında önemli bir rol oynar.

    B-kompleks vitamininin alımına önem verilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, vitaminlerin birbirileriyle ilişkisi olduğunu ve bu nedenle tek başına almaktansa kompleks olanların alımına dikkat edilmesinin daha etkili olduğunu ifade ediyor. B-12 vitamini, ruh halinin ve mutluluğun dengelenmesinde sorumlu olan nörotransmitter serotoninin üretilmesinde oldukça etkili vitaminlerden biri olma özelliği taşıyor. Bunun yanı sıra klinik depresyon riskini de ortadan kaldırıyor.

    Kuru tahıl yiyecekler, et ve kümes hayvanlarından B12 takviyesi almak gerekir.

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