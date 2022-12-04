KANSIZLIĞI ÖNLEYEN BESİNLER
C vitamini demir emilimini arttırmaya yardımcı olur. Demir desteği alındığında 1 bardak taze portakal suyu içmek emilimi arttırmak için faydalı olabilir. Demir kaynaklı besinlere ek olarak öğünlerin yanı sıra bol yeşillik tüketmeli ve kalsiyumdan zengin besinler ara öğünlerde tercih edilmelidir.
Kansızlığa iyi gelen besinleri şu şekilde sıralayabiliriz; kırmızı et, hindi, tavuk, somon, ton balığı, soya fasulyesi, tofu, kuru bakliyatlar, ceviz, fındık ve badem gibi yağlı tohumlar, börülce, bezelye, fasulye ve yeşilbiber, yumurta, pekmez, tahin, kuru meyveler, taze meyveler (portakal, kavun, çilek, dut, muz gibi), yeşil yapraklı sebzeler, ciğer, ısırgan otu, üzüm, dut, aslanpençesi, kereviz ve ıspanaktır.