Anemi bağışıklık sistemini zayıflatır ve bu nedenle kişi enfeksiyonlara ve inflamatuar hastalıklara daha yatkın haldedir. Yeterli C vitamini dozu bağışıklık sistemini güçlendirir ve aynı zamanda demirin emiliminde yardımcı olur. C vitamini ihtiyacını karşılamak için portakal yemek ya da her gün bir bardak limon suyu içmek iyi olur.