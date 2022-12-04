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Yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık, baş ağrıları yaşıyorsanız dikkat! Demir yönünden zengin besinler anemiye geçit vermiyor

Yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık, baş ağrıları yaşıyorsanız dikkat! Demir yönünden zengin olan besinler anemiye geçit vermiyor

Tıp dilinde anemi olarak adlandırılan kansızlık, vücutta organ ve dokulara oksijen taşımak için gerekli miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresi sağlanamadığı zaman ortaya çıkan bir durumdur. Dolaşımda bulunan kırmızı kan hücrelerinin miktarında azalma olduğu zaman kansızlık oluşur. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 24,8'ini etkileyen kansızlık, okul öncesi çocuklarda oldukça fazla rastlanır ve bu yaş grubunda dünya genelindeki yüzde 47 oranında anemi geliştiği tahmin edilmektedir. Ciddi sağlık problemlerine yol açabilen ve demir, folik asit, B12 vitamin eksikliği ile ortaya çıkan kansızlık, bazı besin ve gıdalar ile desteklenirse tedavi edilebilir. İşte kansızlık tedavisine olumlu katkı sağlayan besinler...

Giriş: 04.12.2022 - 05:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • Anemi yani halk arasında bilinen adıyla kansızlık; demir, folik asit ve B12 vitamin eksikliği ile ortaya çıkan önemli bir sağlık sorunudur. Aşırı yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık, baş ağrıları gibi semptomlar kansızlığın en önemli belirtilerindendir. Tedavi edilmediği sürece daha ciddi sağlık problemlerine neden olan kansızlığa iyi gelen besinler bu durumun önlenmesinde oldukça etkilidir. Hayvansal gıdalar, C vitamini, B12 vitamini içeren gıdalar kansızlığa iyi gelmektedir. Kansızlığa ilaç olan besinleri tüketerek sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz. İşte o besinler...

    Demir eksikliği hamile ve emziren annelerde daha sık görülüyor. Günlük olarak erkekler için 8 mg, kadınlar için 18 mg, hamilelik sürecinde gereksinim artacağı için günlük 27 mg, emzirme döneminde ise 18 mg demir alınması gerekiyor. Bu gereksinim bebek ve çocuklarda ise 1-3 yaş arasında 7 mg, 4-6 yaş arasında 10 mg oluyor.

  • KANSIZLIK NEDEN OLUR?

    - Kansızlık demir eksikliği, B12 ve B19 gibi vitamin eksikliklerine bağlı gelişebileceği gibi kanser, böbrek hastalığı, crohn gibi iltihabı hastalıklardan dolayı da meydana gelebilir.

    - Uygulanan yanlış diyetler, et tüketmemek, hazır gıdalarla beslenmek demir eksikliği anemisine yol açmaktadır.

    - Çay, kahve gibi kafein içeren içeceklerin tüketiminin fazla olması, etin kavrularak veya fırında fazla pişirilmesi, sosis, salam gibi işlenmiş besinlerin sık tüketilmesi de kansızlığa neden olmaktadır.

  • KANSIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

    İnsan hayatını olumsuz etkileyen kansızlık belirtileri aneminin tipine, ciddiyetine ve kanama, mide ülser, adet problemleri veya kanser gibi altta yatan sağlık problemlerine göre değişiklik gösterir. Altta yatan sorunların spesifik belirtileri genellikle kansızlığa bağlı belirtilerden önce fark edilebilir. Vücut aynı zamanda kansızlığa bağlı erken belirtileri telafi etme konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahiptir. Kansızlık hafifse veya uzun bir süre içerisinde yavaş bir şekilde gelişirse, herhangi bir semptom fark edilmeyebilir. Birçok anemi tipinde ortak olan semptomlar şunları içerir:

    Bitkinlik, halsizlik ve güçte kayıp

    Yeme bozuklukları

    Cilt renginde solgunlaşma

    Baş ağrıları

    Bayılma

    Sinirli ruh hali

    Konsantrasyon bozukluğu

    Ciltte kuruluk

    El ve ayaklarda uyuşukluk

    Kulaklarda hafif ağrı

    Dudakta kuruluk, yaralar

    Tırnakların kırılması

    Saçlarda dökülme

    Dinlenme sonrası bile hissedilen yorgunluk

    Devamlı hasta olma durumu

    Güçsüz bağışıklık sistemi

    Soğuğa karşı dayanıklılık gösterememe, üşüme

    Kolay yorulma ve enerji kaybı

    Özellikle egzersizle olan alışılmadık derecede hızlı ya da düzensiz kalp atışı

    Nefes darlığı

    Göğüs ağrısı

    Baş ağrısı

    Baş dönmesi

    Ciltte solukluk

    Bacaklarda kramplar

    Uykusuzluk

  • KANSIZLIĞA NE İYİ GELİR?

    Kırmızı kan hücreleri (alyuvarlar) dokulara oksijen taşır. Demir eksikliği durumunda vücut kırmızı kan hücrelerindeki oksijen taşıyan protein hemoglobini yeterince üretemez. Yani vücudun hemoglobin üretebilmesi için demire ihtiyacı vardır. Hemoglobin üretilemezse dokular ve kaslar çalışabilmek için yeterince oksijen alamaz. Bu da yaygın bir sorun olan demir eksikliği anemisine yol açar. Aneminin nedenleri farklı olsa da en yaygın olanı demir eksikliği anemisidir. Demir içeren besinlerden tüketmek kansızlık sorununa iyi gelir.

  • Anemi bağışıklık sistemini zayıflatır ve bu nedenle kişi enfeksiyonlara ve inflamatuar hastalıklara daha yatkın haldedir. Yeterli C vitamini dozu bağışıklık sistemini güçlendirir ve aynı zamanda demirin emiliminde yardımcı olur. C vitamini ihtiyacını karşılamak için portakal yemek ya da her gün bir bardak limon suyu içmek iyi olur.

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