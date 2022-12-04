Anemi yani halk arasında bilinen adıyla kansızlık; demir, folik asit ve B12 vitamin eksikliği ile ortaya çıkan önemli bir sağlık sorunudur. Aşırı yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık, baş ağrıları gibi semptomlar kansızlığın en önemli belirtilerindendir. Tedavi edilmediği sürece daha ciddi sağlık problemlerine neden olan kansızlığa iyi gelen besinler bu durumun önlenmesinde oldukça etkilidir. Hayvansal gıdalar, C vitamini, B12 vitamini içeren gıdalar kansızlığa iyi gelmektedir. Kansızlığa ilaç olan besinleri tüketerek sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz. İşte o besinler...

Demir eksikliği hamile ve emziren annelerde daha sık görülüyor. Günlük olarak erkekler için 8 mg, kadınlar için 18 mg, hamilelik sürecinde gereksinim artacağı için günlük 27 mg, emzirme döneminde ise 18 mg demir alınması gerekiyor. Bu gereksinim bebek ve çocuklarda ise 1-3 yaş arasında 7 mg, 4-6 yaş arasında 10 mg oluyor.