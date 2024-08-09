Bu tamamen iklimle alakalı. Kışın da ısınmak için karda yatıyorlar. Eğer hava bu derece sıcak olmasaydı normal kulübelerinde duruyorlar. Isı arttığı zaman çukur kazmak istiyorlar. Soğuk iklime daha alışkın oldukları için kendilerini serin ortamlara atmak istiyorlar.