Ayşenur'un ölümünde babadan 'iyi hal' tepkisi!

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Eskişehir'de eski sevgilisi Ayşenur Çolakoğlu'nu (21) tabancayla başına ve göğsüne 4 el ateş ederek öldüren Hasan Fakıoğlu (23) tutuklu yargılandığı davada iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DHA'nın haberine göre iyi hal indiriminin kaldırılması için İstinaf Mahkemesi’ne yaptığı itirazın kabul edilmediğini ifade eden baba Mesut Çolakoğlu, “İyi hal indirimini yersiz bulduğumuz için İstinaf Mahkemesi’ne itirazda bulunduk. Ancak kabul edilmedi, Yargıtay’a itiraz dilekçesi veriyoruz” dedi.

REKLAM Erkek kuaförü Hasan Fakıoğlu, 17 Aralık 2022'de 4 ay önce ayrıldığı Ayşenur Çolakoğlu ile Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'taki evine geldi. Fakıoğlu, burada çıkan tartışmada, kadın kuaförü olan Çolakoğlu’nu tabancayla başına ve göğsüne 4 el ateş ederek vurdu. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşenur Çolakoğlu, kurtarılamadı.

'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANDI Tutuklu sanık Hasan Fakıoğlu, yargılandığı Eskişehir 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki geçen şubat ayında yapılan karar duruşmasında ‘Kadına karşı nitelikli kasten öldürme’ iyi hal indirimi uygulanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca sanık Fakıoğlu hakkında ruhsatsız tabanca nedeniyle 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezasına hükmedildi. Cinayete yardım ettiği suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istenen ev arkadaşı tutuksuz sanık Muhammet Ali F. ise suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle mahkemece beraat ettirildi. REKLAM

BABA İTİRAZ ETTİ Mahkeme kararının ardından öldürülen Ayşenur Çolakoğlu’nun babası Mesut Çolakoğlu, avukatı aracılığıyla iyi hal indiriminin kaldırılması için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf) itirazda bulundu. Bölge Mahkemesi, Mesut Çolakoğlu’nun yaptığı itirazı kabul etmedi. Çolakoğlu, sanığın kızını canice ve 4 kurşun sıkarak öldürdüğünü ifade ederek iyi hal indirimi Yargıtay’a taşıdıklarını söyledi. Çolakoğlu, “Kızımı öldüren şahıs hakkında iyi hal indirimi uygulanarak müebbet hapis cezası verildi. İyi hal indirimini yersiz bulduğumuz için İstinaf Mahkemesi’ne itirazda bulunduk. İstinaf Mahkemesi, itirazımızı kabul etmedi. Avukatımızla birlikte karar hakkında Yargıtay’a itiraz dilekçesi veriyoruz. Kızımı öldüren sanığın en ağır ceza alması için hukuk mücadelesine devam edeceğim” dedi.