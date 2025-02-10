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        Haberler Gündem 3. Sayfa Engelli çobanı evire çevire dövmüşlerdi! Tahliye oldular | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Engelli çobanı evire çevire dövmüşlerdi! Tahliye oldular!

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kendilerine içki almayan, 46 yaşındaki çoban Nail Yener'i sopayla dövüp o anları cep telefonuyla kaydeden 24 yaşındaki Melek G. ve 18 yaşındaki Seçil G. kardeşler, haklarında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 07:46 Güncelleme: 10.02.2025 - 08:53
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        Engelli çobanı evire çevire dövmüşlerdi! Tahliye oldular!
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        Kahramanmaraş'ta olay, 20 Eylül 2024’te Andırın’ın kırsal Çokak Mahallesi’nde meydana geldi. Nail Yener (46) hayvanları otlatırken yanına Melek G. (24) ve kız kardeşi Seçil G. (18) geldi.

        TOKAT ATIP SOPAYLA VURDU

        DHA'daki habere göre kız kardeşler, Yener’den kendilerine içki almasını istedi. Olumsuz cevap alan kardeşlerden Seçil G., Nail Yener’i tokatladı, ardında da sopayla vurdu.

        "BEYNİ KANIYOR YAKLAŞTIR KAMERAYI"

        O anları Melek G. de cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde, başından yaralanan Nail Yener, “Allah’ını seversen vurma” derken, Seçil G. ise sopayla vurmaya devam edip, ablasına “Bak beyni kanıyor. Bak bak beyninden nasıl kan geliyor, yaklaştır kamerayı. Evet arkadaşlar, Nail ağabeyimizin kafası kanadı ama bir şey olmaz” diyerek Yener’i darp etmeye devam etti.

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        TÜRKÜ SÖYLEYEREK DÖVMÜŞLERDİ

        M.G. ise “Bacaklarına vur, bacaklarına vur” dedi. Görüntülerin devamında Seçil G., zaman zaman türkü söyleyip oynayarak Nail Yener’e vurmayı sürdürdü. Nail Yener’in şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan şüpheliler Melek G. ile Seçil G. tutuklanarak cezaevine kondu.

        11 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

        Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak 2 kardeş hakkında Andırın Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede ‘Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla basit yaralama’, ‘Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit, alenen hakaret’ suçlarından Melek G. hakkında 11 yıl 10 aya kadar, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Seçil G. hakkında ise 7 yıl 11 aya kadar hapis istendi.

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        SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

        Davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya Nail Yener ile birlikte taraf avukatları katılırken, Melek G. ile Seçil G. ise tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS ile salona bağlandı. Duruşmada Nail Yener, savcılıkta verdiği ifadesinin geçerli olduğunu belirtip, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

        "PİŞMANIM, BERAATİMİ İSTİYORUM"

        Savunmasında suçunu kabul eden Melek Güngör, “Yaptıklarım için pişmanım. Suçu işlediğimi kabul ediyorum. Ben o gün kameraya görüntülere çektim. Kardeşimin Nail Yener’i dövmesi için ona sopayı verdim. Nail Yener’den çok özür dilerim. Çok pişmanım, beraatimi talep ediyorum” dedi.

        "KENDİSİ ZATEN KÖYLÜM OLUR"

        Seçil G. de savunmasında Nail Yener’den özür dileyerek, “Olay nedeniyle pişmanım. Suçu kabul ediyorum. Olaydan önce Nail Yener bana ‘hayırlı bir iş için size geleceğiz’ dedi. Yeğeni Mustafa için geleceklerini düşünmüştüm. Fakat yanılmışım. Öyle değilmiş, Nail Yener'den özür dilerim. Kendisi zaten köylüm olur. Olayın öncesinde ne Nail Yener'in bana ne de benim ona herhangi bir yanlışım olmamıştır. Beraatimi talep ederim” dedi.

        İKİ KIZ KARDEŞ TAHLİYE OLDU

        Hakim, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre ve delillerin toplanmış olmasını göz önünde bulundurarak Melek G. ile Seçil G.’nin tahliyesine karar verip davayı erteledi.

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