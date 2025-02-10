Probiyotiklerle sağlığınıza yatırım yapmak düşündüğünüzde daha iyi olabilir! İşte probiyotiklerin sağlık üzerindeki sayısız etkisi...

Probiyotiklerle sağlığınıza yatırım yapmak düşündüğünüzde daha iyi olabilir! İşte probiyotiklerin sağlık üzerindeki sayısız etkisi...

Probiyotik takviyeleri, her yaştan birey için sağlıklı bir yaşam tarzının önemli bir parçası haline gelmektedir. Uzmanlar, probiyotiklerin bağırsak sağlığından genel zindeliğe kadar birçok alanda fayda sağladığını belirtmektedir.

PROBİYOTİK NEDİR?

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Probiyotikler, tüketildiğinde veya vücuda uygulandığında sağlık için, özellikle de sindirim sistemi için yararlı olan, vücuttaki iyi bakterileri (normal mikrop florası) korumayı ve iyileştirmeyi amaçlayan canlı mikroorganizmalar içeren gıdalar ve takviyelerdir. Yoğurt, kefir gibi fermente gıdalarda, diyet içeriklerinde ve güzellik ürünlerinde probiyotiklere rastlamak mümkündür.

Probiyotik ürünlerin içerisindeki mikroorganizmaların çoğu vücudumuzda doğal olarak yaşayan mikroorganizmalarla benzerlik gösterirler.

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PROBİYOTİKLER NE İŞE YARAR?

Probiyotiklerin temel işlevi vücudun olması gerektiği gibi çalışabilmesi için “iyi” ve “kötü” bakterileri dengelemektir. Korucuyu bağırsak bariyerini sağlamlaştıran probiyotikler, sindirim sistemi yanı sıra, bağışıklık fonksiyonuna destek olur ve iltihaplanmayı kontrol altında tutarak vücut sağlığını korurlar.

Bazı probiyotikler şunları yapabilir:

- Probiyotikler vücuda giren besinlerin sindirilmesini sağlar

- Kötü bakterilerin çoğalmasını önleyerek hastalıkları önler

- Vitaminlerin çözülmesinde etkili olur

- Besin yoluyla vücuda alından kötü bakterilerin kana karışmasını engeller

- İlaçların parçalanması ve emilmesini sağlar

- Vücudunuzun bağışıklık tepkisini pozitif şekilde etkilerler

Örneğin: Hasta olunduğu zaman vücuda dışardan giren ve sayısı çoğalan kötü bakteriler vücudun dengesinin bozulmasına neden olur. İyi bakteriler de burada devreye girer ve kötü olanlar ile savaşarak vücutta dengeyi yeniden sağlamaya çalışır. Böylelikle vücutta tekrar sağlıklı bir denge oluştururlar.

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Dengenin sağlanması vücutta doğal olarak gerçekleşir. Çoğunlukla probiyotik takviyeleri almanıza gerek yoktur. İyi bakteriler vücutta doğal olarak bulunur, desteklemek için ise dengeli bir beslenme süreci, lif açısından zengin besinler tüketmek önemlidir.

PROBİYOTİK İÇEREN BAŞLICA BESİNLER NELERDİR?

1. YOĞURT

En popüler probiyotik kaynaklarından biridir. Yoğurttaki canlı probiyotikler, bağırsak sağlığını destekler, sindirimi kolaylaştırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

2. KEFİR Yoğurttan daha zengin bir probiyotik kaynağı olan kefir, süte kefir mayası eklenerek fermente edilir. Yoğurda göre daha fazla probiyotik türü içerir ve sindirim sistemini dengeleyerek bağırsak florasını destekler. Ayrıca B12, kalsiyum ve protein açısından da zengindir. 3. LAHANA TURŞUSU Fermente bir sebze olan lahana turşusu, yüksek probiyotik içeriğiyle bağırsak sağlığını destekler. Bağırsaklardaki iyi bakterileri artırırken sindirimi kolaylaştırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ancak, probiyotik faydasından yararlanmak için pastörize edilmemiş, doğal fermente lahana turşusu tercih edilmelidir. REKLAM 4. ELMA SİRKESİ Probiyotik açısından zengin olan organik elma sirkesi, doğal bir probiyotik kaynağı olarak bağırsak sağlığını destekler. Sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak florasını güçlendiren dost bakterileri içerir. Ancak, elma sirkesinin asidik yapısı nedeniyle fazla tüketimden kaçınılmalıdır. PROBİYOTİKLER HANGİ ORGANLARDA BULUNUR 1. BAĞIRSAKLAR Probiyotiklerin en yoğun olarak bulunduğu bölgedir. İnce bağırsaktan kalın bağırsağa kadar tüm sindirim sisteminde çeşitli probiyotik türleri yer alır. 2. AĞIZ VE BOĞAZ Ağız boşluğu, probiyotiklerin bir diğer yaygın bulunduğu bölgedir. Ağızdaki probiyotikler, kötü bakterilerin çoğalmasını engeller, ağız kokusunu azaltır ve diş sağlığını korumaya yardımcı olur. Ayrıca, boğazdaki probiyotikler, solunum yollarını enfeksiyonlara karşı koruyarak bağışıklık sistemini destekler. 3. CİLT Cilt, doğal bir mikrobiyom içerir ve probiyotikler bu mikrobiyomun dengede kalmasına yardımcı olur. Ciltteki probiyotikler, zararlı mikropların cilde zarar vermesini engeller. Cilt bariyerini güçlendirerek akne, egzama gibi cilt sorunlarının önlenmesine katkıda bulunur. REKLAM 4. MİDE Mide asidik bir ortam olduğu için bazı probiyotikler burada daha düşük yoğunlukta bulunur. Ancak mideye ulaşabilen probiyotikler, mide asidini dengeleyerek sindirim sürecine katkıda bulunur ve zararlı bakterilerin mideye zarar vermesini engellemeye yardımcı olur. PROBİYOTİK FAYDALARI NELERDİR? 1. ALERJİYE İYİ GELİR Probiyotikler, alerjisi olan kişilere ve egzamaya iyi gelerek bu durumun şiddetinin azalmasını sağlar. Böylelikle alerjik reaksiyonlar üzerinde etkilerin bulunur. 2. SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR VE KABIZLIĞI ÖNLER Bağırsakların sağlıklı çalışabilmesi için probiyotik tüketimi önem taşır. Probiyotikler yararlı bakterilerin sayısını artırarak sindirim sistemini destekler ve bu sistemdeki organların etkili şekilde çalışmasını sağlar. Probiyotiklerin bağırsaklar üzerindeki faydaları şu şekilde sıralanabilir:

- Probiyotik kaynakları kolondaki pH seviyesini düşürerek dışkının daha kolay hareket etmesine yardımcı olur. Probiyotiklerin bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlık sorununu azaltabileceğini söylemek mümkündür. - Antibiyotikten kaynaklanan ishalin iyileştirilmesinde faydalı olabilir. Antibiyotiklerin yanı sıra klostridyum difisil enfeksiyonundan kaynaklanan ishalin iyileştirilmesine de yardımcıdır. - Probiyotikler protein ve vitamin gibi besinlerin emilimini kolaylaştırabilir. Böylece hem sağlıklı bireylerde hem rahatsızlık yaşayan bireylerde gereken vitaminin ve mineralin tamamlanmasına yardımcı olabilir. REKLAM 3. BAĞIŞIKLIK SİNDİRİMİNİ GÜÇLENDİRİR Bağırsaktaki bağışıklık hücrelerinde ve mikrobiyomda bulunan mikroorganizmalar arasında bir iletişim vardır. Bu iletişim sağlıklı bağışıklık fonksiyonlarını sürdürebilmek için önemlidir. Vücuda yiyeceklerle birlikte alınan probiyotik bakteriler bağırsaktaki bağışıklık hücreleriyle ve komensal mikroflorayla etkileşime girerek onları uyarabilir. Böylece belirli bağışıklık fonksiyonları iyileştirilebilir. Probiyotik bakteriler bağışıklık sistemini daha etkili bir hâle getiren (immünomodülatör) özelliklere sahip olabilir. Bu düzenleme sayesinde bağışıklık sistemi hastalıklara karşı doğru zamanda doğru tepkiyi verecek şekilde çalışabilir. Bağırsak florasının olumlu değişimi, bağışıklık sisteminin kendi dokusunu yabancı algılayarak ona saldırdığı otoimmün hastalıkların gelişimini de engelleyebilir. REKLAM 4. BAĞIRSAK FLORASINI DENGELEMEYE YARDIMCI OLUR Bağırsak florası yararlı ve zararlı bakterilerin dengede olduğu bir ortama ihtiyaç duyar. Bu denge bozulduğunda insan vücudu hastalıklara daha yatkın hâle gelebilir ya da sindirim sistemi sorunları yaşanabilir. Probiyotikler bağırsaklardaki yararlı bakteri miktarını artırarak dengenin korunmasına yardımcı olabilir. Bu sayede bağırsaklar sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam edebilir. PROBİYOTİK TAKVİYESİ NE ZAMAN KULLANILIR? Sindirim sistemi veya bağışıklık sistemi ile ilgili sorunlar yaşandığında veya bağırsak florasının dengesi bozulduğunda tercih edilir. Özellikle antibiyotik kullanımı sırasında ve sonrasında probiyotik takviyeleri bağırsaktaki yararlı bakterilerin azalmasını engelleyerek dengeyi yeniden sağlamaya yardımcı olur. Antibiyotikler, enfeksiyonları tedavi ederken bağırsak mikrobiyotasındaki yararlı bakterileri de azaltabileceği için probiyotik takviyeleri bu süreçte bağırsak florasını korur. Probiyotik takviyesi ayrıca sık sık sindirim sorunları yaşayanlar tarafından da tercih edilebilir. Bağışıklık sistemi zayıflamış olanlar, sık sık enfeksiyon geçirenler veya alerjik reaksiyonları olanlar da probiyotik takviyesinden yarar sağlayabilir. Seyahat sırasında ya da stresli dönemlerde sindirim düzeninin ve bağışıklık sisteminin desteklenmesi amacıyla da probiyotik takviyesi kullanımı önerilir. Ancak, probiyotik takviyesi almayı düşünenlerin doktora danışarak kişisel ihtiyaçlarına göre en uygun probiyotik türünü ve dozunu belirlemeleri önemlidir.