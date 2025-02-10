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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump'tan çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 tarife açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Trump'tan çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 tarife açıklaması

        ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi açıklayacağını duyurdu. Asya'daki çelik üreticilerinin hisseleri, ABD'de operasyonları olanlar hariç, pazartesi günü çoğunlukla düştü

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.02.2025 - 07:20 Güncelleme: 10.02.2025 - 09:16
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        Trump'tan çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 tarife açıklaması
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        ABD Başkanı Donald Trump, Super Bowl'a katılmak üzere Florida'dan New Orleans'a giderken, Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "ABD'ye gelen tüm çeliğe yüzde 25 tarife uygulanacak" diye konuşan Trump, alüminyum için de aynı oranda gümrük vergisi olacağını söyledi.

        KANADA İLE MEKSİKA’DA TARİFELERE TABİ OLACAK

        Trump, söz konusu tarifeleri pazartesi günü açıklayacağını belirterek, Kanada ile Meksika'dan gelen alüminyum ve çeliğin de tarifelere tabi olacağını bildirdi.

        Salı veya çarşamba günü ise mütekabiliyet esasına dayalı tarifeleri duyuracağını dile getiren Trump, "Eğer onlar bizden yüzde 130 vergi alırken biz onlardan hiçbir şey almıyorsak, bu böyle kalmayacak" ifadesini kullandı.

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        Öte yandna AA'nın Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD) aldığı bilgiye göre, çelik sektörü geçen yılı üretim ve tüketimde artışla tamamladı. Türkiye'nin ham çelik üretimi, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 9,4 artışla 36,9 milyon ton eviyesinde bir çelik üretimi var. Bu rakam Türkiye’yi Dünyanın 8. ham çelik üreticisi yapıyor.

        ABD'NİN ÇİN'E UYGULADIĞI GÜMRÜK VERGİLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

        Amerika'nın en büyük üç ticaret ortağı olan Çin, Meksika ve Kanada'dan ithal edilen tüm mallara yönelik kapsamlı gümrük vergilerinin devreye girmesine bir gün kala Meksika ve Kanada liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerinin ardından bu iki ülkeye yönelik gümrük vergilerini ertelemeye karar vermişti. Çin'e yönelik ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi 4 Şubat'ta uygulamaya girdi.

        PİYASALAR TRUMP'A TEPKİ GÖSTERİYOR

        ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla uygulamaya giren gümrük vergileri küresel ticaret savaşı endişesi doğurdu. Asya'daki çelik üreticilerinin hisseleri, ABD'de operasyonları olanlar hariç, pazartesi günü çoğunlukla düştü. Dolar ve ABD Hazine tahvillerinin getirileri yükseldi.

        BBC'ye konuşan bazı uzmanlar bu vergilerin kur baskısı oluşturabileceğini ve Türkiye'nin faaliyet gösterdiği pazarlardaki dengeleri değiştirebileceğini söylüyor.

        Trump'ın açıklamaları sonrası AB de misilleme yapmaya hazırlanırken, Financial Times'ın haberine göre birlik, ABD'nin teknoloji devlerini hedef alacak. Financial Times'a konuşan yetkili, AB'nin 'zorlama karşıtı enstrümanını' kullanmayı hedefliyor.

        ÇİN'DEN VE KANADA'DAN ABD'YE MİSİLLEME GELMİŞTİ

        Çin Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'den, aralarında ham petrol, tarım ekipmanları, yüksek emisyonlu taşıtlar ve kamyonetlerin olduğu ürünlere yüzde 10, kömür ve doğal gaz ithalatına yüzde 15 ek gümrük vergisi getirileceği belirtildi. Öte yandan Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi de ABD'li internet şirketi Google hakkında, tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

        Kanada Başbakanı Justin Trudeau da ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'dan yapılan ithalata ek gümrük vergisi kararına misilleme yaparak ABD'den yapılan ithalata yüzde 25 gümrük verisi uygulanacağını duyurdu. Meksika ise oran ve üründen bahsetmese de misilleme gümrük vergileri uygulayacağını açıkladı. Ancak Trump'ın 1 aylık erteleme kararı sonrası bu kararlar da geçici olarak durduruldu.

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