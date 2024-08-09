Memur ve emeklinin ocak ayı maaş zammı senaryoları

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı itibarıyla 7 aylık enflasyonu yüzde 28,76 olarak açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklanan üçüncü enflasyon raporunda ise yıl sonu enflasyonu önceki raporda olduğu gibi orta noktası yüzde 38 olmak üzere yüzde 34 ile yüzde 42 aralığında bekleniyor. Karahan, enflasyonun yılın geri kalanında istikrarlı olarak gerileyeceğini söyledi.

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Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet, bir soruyu cevaplarken enflasyon tahmininden ne anlamak gerektiğini şöyle anlattı:

REKLAM “Tahmin ile ara hedef ayrıştırmasını iyi yapmak lazım. Biz nokta atış yapmıyoruz. Tahminlerimizde şunu kullanıyoruz. Bir orta nokta üzerinden tanımlanmış olan tahmin aralığı üzerinden yürüyoruz. O aralıkta kaldığımız sürece ‘tamamız’ diyoruz ama orta noktayı zorluyoruz. Gidemeyebiliriz ama orta noktayı zorlayarak bandın içinde kalıyoruz zaten.” Raporda ise temmuz ayında yıllık enflasyonun, önceki raporda tahmin edilen orta noktanın bir miktar üzerinde gerçekleştiği vurgulandı. Milyonlarca emekli ve memur, ocak ayında maaş zammının ne olacağını merak ediyor. Biz de Merkez Bankası’nın enflasyon patikasına göre olası zam oranlarını hesapladık. Tabii ki kesin zam oranı, 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak enflasyon verilerine göre belli olacak. Bizim yaptığımız hesaplamalar, Merkez Bankası’nın enflasyon tahminindeki patikaya göre zam oranının muhtemelen ne kadar olabileceğini ortaya koymayı amaçlıyor.

MEMURUN MAAŞ ZAMMI YÜZDE 6- YÜZDE 9,71 ARALIĞINDA OLACAK Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında ise yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Temmuz ayında yapılan zammın içinde yüzde 10 oranında toplu sözleşme zammı bulunuyor. REKLAM Temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 10’u aşarsa, memura önce buradan doğan fark verilecek, üzerine de 2025 yılı için daha önce toplu sözleşme ile belirlenmiş olan yüzde oranındaki zam ilave edilecek. Buna göre, yıl sonu enflasyonu yüzde 34 çıkarsa temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 10’un altında kalacağından enflasyon farkı uygulanmayacak. Sadece yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Esasen yıllık enflasyon yüzde 37,3’ün altında kalırsa memur maaşlarına ocak ayında yapılacak zam oranı yüzde 6’da kalacak.

Enflasyon yüzde 38 olursa enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam yüzde 6,62 oranında zam yapılacak. Yıl sonu enflasyonu yüzde 42 olarak çıktığında ise memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 9,71 oranında zam yapılacak. REKLAM SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNİN MAAŞ ZAMMI YÜZDE 7,43 – 13,85 ARALIĞINDA Merkez Bankası’nın enflasyon tahminindeki patikaya göre ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına yapılacak zam oranları ise şöyle olacak:

Yıl sonu enflasyonu yüzde 34 olursa maaş zammı yüzde 7,43 oranında olacak. Enflasyon yüzde 38 olursa maaş zammı yüzde 10,64; enflasyon yüzde 42 olursa maaş zammı yüzde 13,85 olacak.