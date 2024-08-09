Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı Ankara'dan Polatlı'ya Eskişehir Otoyolu üzerinde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Olukpınar köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı.

Kazada otobüste bulunan çok sayıda yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışanları kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı.

VALİ ŞAHİN: FREN İZİ YOK, ŞOFÖR UYUMUŞ OLABİLİR

Ankara Valisi Vasip Şahin Habertürk TV'de yaptığı açıklamada "İzmir'den Ağrı'ya seyahat eden otobüs firması. Köprünün beton ayağına çarpıyor. 9 vatandaşımız vefat etti, 26 da yaralımız var. Çalışmalar devam ediyor. Fren izi yok, uyuma sonucu olabilir. Detaylı çalışmalar devam ediyor" dedi.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Eskişehir Yolu Polatlı İstikameti Temelli Çıkışı’nda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere sevk edilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Daha fazla kötü haber almamayı temenni ediyorum" dedi.