Galatasaray, Hatayspor maçıyla sezonu açıyor
Süper Lig'de hasret sona erdi! 2024-25 sezonu bu akşamki Galatasaray - Hatayspor müsabakasıyla resmen başlıyor. Okan Buruk yönetiminde son iki sezonda şampiyonluğu kimseye kaptırmayan Galatasaray, ligin ilk haftasında Hatayspor'u konuk ediyor. Sezonu 5-0'lık Beşiktaş mağlubiyetiyle açan Galatasaray kendini taraftarına affetirmek istiyor. Sarı-kırmızılılarda tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılırken Okan Buruk da ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi
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Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak sezonun açılış maçı, saat 21.00'de başlayacak.
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Süper Lig'de geçen sezonu 102 puanla rekor kırarak şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yeni sezona üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluk için mücadele edecek.
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Hatayspor ise 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen takımlardan oldu. Geçen sezon maçlarını Hatay dışında oynamak zorunda kalan Akdeniz temsilcisi, sezonu 41 puanla 15. sırada tamamladı.
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ŞAMPİYON 82 GÜN SONRA TARAFTARI KARŞISINDA ÇIKIYIR
Galatasaray, 82 gün sonra RAMS Park'ta taraftarının önünde sahaya çıkacak. Üst üste ikinci kez şampiyon olduğu sezonda iç sahadaki son maçını 19 Mayıs'taki Fenerbahçe derbisiyle yapan sarı-kırmızılı takım, 2 ay 21 gün sonra taraftarıyla buluşacak. Sezonu 5-0'lık Beşiktaş mağlubiyetiyle açan sarı-kırmızılılar, taraftarına kendisini affettirmek istiyor.
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TRANSFERLER GÖRÜCÜYE ÇIKACAK
Galatasaray'da yeni sezon öncesinde yapılan iki transfer teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda sarı-kırmızılı formayla maçlarına çıkacak.
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Sarı-kırmızılı kulüp, devam eden transfer döneminde Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara'yı renklerine bağladı. Batshuayi, Beşiktaş ile yapılan Turkcell Süper Kupa maçında süre alırken, Jelert ile Sara henüz bir maçta mücadele etmedi.
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Okan Buruk'un görev vermesi halinde 21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek Jelert ile 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Sara ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek. Sara'nın müsabakaya ilk 11'de başlaması beklenirken henüz hazır olmayan ve Şampiyonlar Ligi play-off'una planlanan Jelert'in ise maçın gidişatına göre süre alabilecei ifade ediliyor.
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KAAN AYHAN'IN AĞRILARI VAR
Galatasaray'da kasık fıtığı bulunan Kaan Ayhan, geçen sezon olduğu gibi bu sezona da ağrılarla başladı. EURO 2024 ve Süper Kupa maçları nedeniyle ameliyat olamayan milli futbolcunun iğnelerle birlikte bu müsabakaya 11'de başlaması bekleniyor. Kaan'ın ağrılarının artması durumunda ise sağ bekte Barış Alper ya da Dubois'nın oynaması yüksek ihtimal.
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MUHTEMEL 11
MUSLERA
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- 10
KAAN
- 11
SANCHEZ
- 12
ABDÜLKERİM
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KÖHN (BERKAN)
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TORREIRA
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SARA (KEREM DEMİRBAY)
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- 16
ZIYECH
- 17
MERTENS
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BARIŞ ALPER
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ICARDI