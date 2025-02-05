Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Bakan Fidan: Şara'nın Ankara ziyareti önemliydi | Dış Haberler

        Dışişleri Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez

        Dışişleri Bakanı Fidan, "Ahmed Şara'nın ziyareti önemli bir ziyaretti. Suriye'de son iki aydır gördüğümüz gelişmelerin belli bir tempoyla ivmelendiğini görüyoruz. İki ülke arasında daha önce çözüme kavuşamayan dondurulmuş konuları ele alma imkanı oldu." dedi. Bakan Fidan Trump'ın Gazze'yi boşaltma planına ilişkin, "Bu teklif kabul edilemez" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 11:13 Güncelleme: 05.02.2025 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Ankara ziyareti, Suriye'de yaşanan gelişmeler, Türkiye-ABD ilişkileri gibi konular başta olmak üzere gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

        ŞARA'NIN ANKARA ZİYARETİ

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ziyaretine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

        "Ahmed Şara'nın ziyareti önemli bir ziyaretti. Suriye'de son iki aydır gördüğümüz gelişmelerin belli bir tempoyla ivmelendiğini görüyoruz. Yeni yönetim sorumlu bir şekilde davranıyor. İki ülke arasında daha önce çözüme kavuşamayan dondurulmuş konuları ele alma imkanı oldu. Verimli bir görüşme oldu.

        Sayın Şara'nın PKK/YPG konusunda kafasının son derece net olduğunu gördüm. Bu netlik Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını tatmin edecek düzeyde. Güvenlik konuları ele alındı, ilişkilerimizin hız kazanacağını düşünüyorum. Etrafımızdaki ülkelerin tehdit üretmemesi öncelik.

        REKLAM

        Suriye yönetiminin gündeminde federasyon ya da özerklik benzeri düşünceler bulunmuyor. Suriye'nin geleceğinde hiçbir gruba ayrıcalık yok. Hiç kimse kendi kimliğinden dolayı dışlanmamalı. Ülkenin genelinde bir siyasal bölünme kabul edilmiyor."

        "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" PROJESİ

        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörsüz Türkiye vurgusu var. Güvenlik tecrübenize istinaden "Terörsüz Türkiye" projesi kapsamındaki bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Bakan Fidan şöyle konuştu:

        Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını çok önemli buluyorum. Bunu yaparken büyük bir risk üstlendiğini de görüyoruz. Ülkenin menfaati için bir fedakarlık yapılması örneğiyle karşı karşıyız. Savaş alanında bir askerin ortaya koyacağı en büyük şey ne ise Sayın Bahçeli'nin de ortaya koyduğu tavır budur. Asıl milliyetçilik bu. Sosyal barışa hizmet ediyor.

        Hiç kimseden icazet beklemeden sadece ülkenin lehine, ülkenin bağımsız kararıyla bu kavgayı verebilmek fevkalade önemli. Silahlı terörün ortadan kaldırılması konusu devlet organlarının büyük bir fedakarlık yaptığı konu. Hiçbir şeyi şansa bırakma lüksümüz yok. Cumhurbaşkanımız ortaya koyduğu siyasi liderlikle, bu benim memleketimin derdiyse bu iradeyi her türlü şekilde ortaya koyabilirim düşüncesiyle hareket etti."

        ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

        Soru: ABD Başkanı Trump Suriye'de ABD varlığı konusunu yeniden açtı. Bu süreçten nasıl bir sonuç çıkar?

        Yanıt: Bunu Suriyeli misafirlerimizle görüştük. ABD'de yeni yönetim karar verme sürecinde. Bizim burada kendi muhataplarımızla yaptığımız görüşmeler hız kazanmıştı. Umarız burada isabetle bir karar verilir ve yolumuza devam ederiz. Beklediğimiz şey ABD'nin YPG'ye desteğini kesmesini, Suriye'nin milli beraberliğine ve bütünlüğüne engel olan şeylerin ortadan kalkması.

        Hapishaneler konusunda da konuştuk dün. Şara'nın burada da düşünceleri net, hapishaneleri kontrol alabilecek kapasitesi ve iradesi var. Suriye devleti kendi milli bütünlüğünü sağlamak için çeşitli ülkelerden gelmiş bütün PKK'lıları ya geri gönderecek ya da imha edecek.

        TERÖRLE MÜCADELE

        Soru: Irak hükümetinin PKK'yı terör örgütü tanıması konusunda tıkanıklık var mı?

        Yanıt: Bir ülkenin kabulü ne olursa olsun pratikte attığı adım önemli. Irak'ın belli bir noktaya geldiğini görüyoruz. Bağdat'taki siyaset PKK meselesini Türkiye ile ilgili bir sorun olarak görüyordu. Biz yürüttüğümüz diplomasiyle bir farkındalık oluşmasını sağladık. Irak Başbakanı Sudani, ülkesine hizmet etmek isteyen, ülkesinin kronik sorunlarını çözmek isteyen bir lider. Ülkenin sorunlarını çözüp yoluna devam etmesini istiyor. Bu çerçeveyi ortaya koyduğunuz zaman Türkiye'nin ortaya koyduğu amacın anlaşıldığını düşünüyoruz.

        ABD İLE İLİŞKİLER

        Soru: Türkiye ile yeni ABD yönetimi arasında ilk temaslar görüştü. Türkiye dosyalarını görüşmeye başlayacak. Yeni bir sayfa açılır mı?

        Yanıt: Her yönetimle yeni bir sayfa açılıyor. Giden yönetimle son bir buçuk yılda yoğun bir trafik oldu, belli konularda ilerleme kaydedildi. Bizim CAATSA ile görüşlerimiz belli, müttefiklik ilişkisine yakışmayan bir tutum. NATO üyesi iki ülkenin birbirine böyle bir yaptırım uygulaması müttefiklik ilişkisine bağdaşmıyor. Orada da hükümetin iyice kurulmasıyla Mart'tan itibaren bu görüşmeler başlayacaktır.

        Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu konuda bir vizyonu var. Yeni dönemde ABD ile birçok alanda ilişkimizi nasıl ilerletebiliriz onu konuşacağız yeni yönetimle.

        Trump'ın Gazze planı
        Haberi Görüntüle

        "TRUMP'IN GAZZE TEKLİFİ KABUL EDİLEMEZ"

        Soru: Trump'ın açıklamalarının ardından Gazze'de ateşkes ve Gazze'nin geleceği ne olacak?

        Yanıt: Gazze'de ateşkesin birinci aşaması bir şekilde ilerliyor, bir sessizlik var nadiren de olsa ölümle sonuçlanan saldırılar var İsrail tarafından. Halkın hayatını yeniden kurmasını sağlayacak yardım transferinde sorun var. İkinci aşamada ne yapılır buna bakacağız. Netanyahu'nun rehineleri aldıktan sonra savaşı yeniden başlatma girişimi olabilir. Ateşkese garantör olan ülkelerin içinde İsrail'e ağırlık koyabilecek tek ülke ABD.

        Gazze'nin boşaltılması kabul edilemez bir konu. Filistin meselesi tam da bu sebeple başladı. Trump'ın Gazze'yi boşaltma teklifi kabul edilemez, bu konunun tartışmaya açılması bile yanlış. Gazze'nin kendi halkını denklem dışı bırakmaya çalışan bütün inisiyatiflere karşıyız.

        Dünya orman kanuna doğru ilerliyor. 'Ben yapıyorum çünkü güçlüyüm' yaklaşımı kabul edilemez.

        RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

        Soru: Trump göreve gelmeden önce Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitireceğine dair açıklamalarda bulundu ancak şu an bir sessizlik var. Türkiye'nin yeninden arabulucu olması mümkün mü?

        Yanıt: Trump yönetimi şu an bir gözlemleme sürecinde anladığım kadarıyla. Yakın dönemde bir girişimin başlayacağını öngörebiliriz. Sayın Trump ile Sayın Putin'in bir araya gelmesi mümkün olabilir. Ancak bu görüşmeden önce geri planda birçok konunun anlaşılmış olması gerekiyor. Daha o aşaması bile başlamamış durumda. Dün Ukrayna'dan Sorumlu Temsilci yeni atandı. Ben yaza kadar olayın netleşeceğini düşünüyorum.

        TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ

        Soru: Türkiye-Yunanistan ilişkilerini son dönemde nasıl değerlendiriyorsunuz?

        Yanıt: Diyalog yoluyla sorunların çözümü önemli. Tartışmalı konular var, bu konuların müzakere yoluyla çözülmesi önemli. Türkiye'nin ortaya koyduğu sorumlu ve olgun davranış, iç politik davranışlara hizmet eden duruşları anlamsız hale getirdi.

        Cumhurbaşkanımız, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile cok Nisan ayında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi çerçevesinde bir araya gelecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Kurşunu yedi!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Kurşunu yedi!
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Koşuya başlayınca hayatında neler değişir?
        Koşuya başlayınca hayatında neler değişir?
        200 milyarlık fonu robotlar yönetiyor
        200 milyarlık fonu robotlar yönetiyor
        Aldatılınca işkenceli tuzak kurdu!
        Aldatılınca işkenceli tuzak kurdu!
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Anne ile kızının kahreden ölümü!
        Anne ile kızının kahreden ölümü!
        Enda Enerji halka açılıyor
        Enda Enerji halka açılıyor
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Mısır'a iade ettik
        Mısır'a iade ettik
        Yoğun kar, tipi, fırtına ve yağmur uyarıları
        Yoğun kar, tipi, fırtına ve yağmur uyarıları
        SGK prim borcundan kimler sorumludur?
        SGK prim borcundan kimler sorumludur?
        Washington'da Elon Musk protestosu
        Washington'da Elon Musk protestosu
        Habertürk Anasayfa