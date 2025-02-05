Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş olan listeye 34 ürün sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine ise 1 ürün daha eklendi. Böylelikle ürün sayısı toplam 1187'ye yükseldi.

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Yeni listede boyalı pul biber, tohum yağı kullanılan zeytinyağı, kanatlı eti ve sakatat tespit edilen pide/köfte ve benzeri gibi birçok üründe sahtecilik tespit edildi. Listede en çok ise hamburger köftesinde sakatat olarak kalp, kıymalı pidede kanatlı eti ve fıstıklı baklavada ay çekirdeği çıkması dikkat çekti.

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İşte taklit-tağşiş yapan o markalar ve ürünler...

YAKUPAĞA MANGALCIM markasına ait ısıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti

DNC BAGET GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-BAGET BURGER KINIKLI ŞB. Firmasına ait dana hamburger köftesinde (çiğ) sakatat (kalp)

EFEKÖY GIDA marka taze yağlı lor peynirinde bitkisel yağ

AZRA marka sade yoğurtta bitkisel yağ ve nişasta

EN TATLI BÖREK-TÜLİN YÜCESOYLU firmasına ait fıstıklı özel baklavada ay çekirdeği

DOĞAKÖY marka soğuk sıkım naturel sızma zeytinyağına (erken hasat) tohum yağları karıştırılması

BİZİM YAĞCI marka naturel sızma zeytinyağı (5L) tohum yağları karıştırılması

OLİVA MALİA marka Ayvalık erken hasat soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağına (500 ml) daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması

ZEYTİNADA marka natürel sızma zeytinyağına (5 Lt) tohum yağları karıştırılması tespiti

AZM AYVALIK marka taş baskı soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağına (5 lt) tohum yağları karıştırılması

İPEKYOLU BAHARAT marka kekikte yabancı madde

GEZGİNCİ BAHARAT marka kekikte yabancı madde

ITIR marka acı pul biberde domates

YEŞİLÇAY marka yeşilçay az yağlı taze beyaz peynirde yağ oranının düşük olması

SÜTTANESİ marka tam yağlı taze kaşar peynirinde yağ oranının düşük olması

ANADOLU CİHANGİR marka yağlı taze beyaz peynirde yağ oranının düşük olması

KILINÇ marka tam yağlı taze beyaz peynirde (17kg) yağ oranının düşük olması

TRAKYA BADE ELA marka tam yağlı taze eritme peynirde bitkisel yağ tespiti

SEFA SÜT ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. Marka tam yağlı olgunlaştırılmamış beyaz peynirde yağ oranının düşük olması

ÜG ÜNAL SÜT ÜRÜNLERİ marka tam yağlı taze kaşar peynirde yağ oranının düşük olması

VAKFIKEBİR marka yarım yağlı taze çörekotlu ayçekirdeği ve mısır çeşnili eritme peynirinde bitkisel yağ ve nişasta

ÖZLÜCE TAM marka yağlı taze kaşar peynirde (1000 g) yağ oranının düşük olması ve bitkisel yağ

GÜNKAŞ marka tam yağlı taze kaşar peynirde (1000 g) bitkisel yağ ve nişasta

ÖZLÜCE TAM marka yağlı taze kaşar peynirde (1000 g) bitkisel yağ ve nişasta

GÜNKAŞ marka tam yağlı taze kaşar peynirde (1000 g) bitkisel yağ

SAR KEBAP-MELİHA POLAT firmasına ait çiğ dana etinde (terbiyeli) kanatlı eti

DEVECİOĞLU ESNAF LOKANTASI-MUSTAFA AYDIN firmasına ait kıymalı pide harcında kanatlı eti

ERADGN GIDA SANAYİ VE TİCARET İHRACAT İTHALAT LİMİTED ŞİRKETİ-ROTA CAFE firmasına ait hamburger köftede kanatlı eti

MEŞHUR PİDE SALONU-MERYEM KOÇER firmasına ait kıymalı pidede (pişmiş) kanatlı eti

ŞANLI ASPAVA-AYHAN KALELİ firmasına ait çiğ lahmacun harcında (dana eti) kanatlı eti ve sakatat (taşlık)

YAVUZOĞLU marka ısıl işlem görmüş tavuk sucukta sakatat (baş eti)

KASAPOĞLU KASAP marka ısıl işlem görmüş sucukta kanatlı eti

SAF NATURAL BAL marka süzme çiçek balı Bingöl yöresi taklit veya tağşiş

ASLANPETEK marka süzme yonca balında taklit veya tağşiş

Öte yandan sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesinde ise CAN ACAR BAHARATLARI marka pul biberde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya çıktı.

*Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

*Görsel temsili