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        Haberler Dünyadan Oyuncu Adrien Brody: Makyöz burnumu takma zannedip çıkarmaya çalıştı - magazin haberleri

        Adrien Brody: Makyöz burnumu takma zannedip çıkarmaya çalıştı

        Oscar'lı oyuncu Adrien Brody, 'The Brutalist' filminin çekimleri esnasında, burnunun protez makyajla büyütüldüğünü zanneden makyözle komik anısını anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 16:33 Güncelleme: 05.02.2025 - 16:36
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        "Burnumu takma zannetti"
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        Ünlü oyuncu Adrien Brody, yeni filmi 'The Brutalist'in çekimleri esnasında, makyaj sanatçısının, burnunu takma zannederek çıkarmaya çalıştığını anlattı.

        51 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, 'The Tonight Show' programında Jimmy Fallon'un, filmde protez kullanımı hakkında soru sormasının ardından, başından geçen eğlenceli anekdotu paylaştı.

        'En İyi Film' ve 'En İyi Erkek Oyuncu' da dahil olmak üzere 9 dalda Oscar'a aday gösterilen filmde Brody, Yahudi soykırımından sağ kurtulduktan sonra ABD'ye göç eden Macar-Yahudi mimar László Tóth'u canlandırmak için yaptığı kozmetik değişikliklerden bahsetti. Ünlü oyuncu, "Çok şey uyguladılar, bir protez işlemi yapmak zorunda kaldılar" dedi.

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        "Çok komikti. Herkes çok meşgul, pek çok hareketli parçanın olduğu bir film ve bu yüzden daha önce hiç tanışmadığım insanlardan oluşan yeni bir ekibim oldu" diyen Brody, "Makyöz, burnumda bir makyaj malzemesi varken yoğun bir şekilde uğraşıyordu. Ben de 'Bunu mu çıkarmaya çalışıyorsun?' dedim” diye devam etti.

        O sırada burnunu gösterdiğini söyleyen Brody, "Makyöz bana 'Evet, ama çıkaramıyorum' diye yanıt verdi" dedi.

        Aslında çıkarmaya çalıştığı şeyin burun protezi değil, Brody'nin burnunun ta kendisi olduğunu anlayan makyözün özür dilediğini anlatan Brody, makyözün ayrıca bu komik anı için "Bunu günlüğüme yazacağım" dediğini belirtti.

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        #protez
        #makyaj
        #The Brutalist

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