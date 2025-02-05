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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda AB'de un kurdu sofralara geliyor: Larvası artık gıda olarak tüketilecek - Alışveriş Haberleri

        AB'de un kurdu sofralara geliyor: Larvası artık gıda olarak tüketilecek

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, toz haline getirilmiş ve ultraviyole işlem görmüş toz halindeki un kurdu larvalarının gıda olarak piyasaya sunulmasını ve belirli ürünlerde kullanılmasını onayladı. Un kurdu larvası tozu içeren ekmek, kek, makarna, işlenmiş patates ürünleri, peynir, süt ürünleri ve reçelleri 10 Şubat'tan itibaren AB piyasalarında satılabilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 14:43 Güncelleme: 05.02.2025 - 14:45
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        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
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        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, toz haline getirilmiş ve ultraviyole işlem görmüş toz halindeki un kurdu larvalarının gıda olarak piyasaya sunulmasını ve belirli ürünlerde kullanılmasını onayladı.

        AB Komisyonunun hazırladığı, ultraviyole işleme tabi tutulmuş un kurdu (tenebrio molitor) larvalarının yeni bir gıda olarak piyasaya sürülmesine izin veren yönetmelik, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.

        10 ŞUBAT'TAN İTİBAREN SATIŞINA İZİN

        Böylece, ultraviole işlem görmüş un kurdu larvası tozu, AB'nin yeni gıdalar listesine eklendi ve bunun 10 Şubat'tan itibaren AB piyasasına satışına izin verildi.

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        Bu çerçevede, yeni bir firma yetki alana kadar Fransız Nutri Earth şirketi, 5 yıl boyunca un kurdunun kullanıldığı ekmek, kek, makarna, işlenmiş patates ürünleri, peynir ve süt ürünleri ile reçelleri piyasaya sürebilecek.

        Bu ürünlerin etiketlerinde içeriğinde ultraviole işleme tabi tutulmuş un kurdu larvası olduğu ve alerjik reaksiyonlara neden olabileceği açık biçimde belirtilecek.

        Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), 2023 yılında, ultraviole işlem görmüş un kurdu larva tozunu, uygun koşullar ve kullanım seviyelerinde güvenilir bulmuş, ekmek, kek, makarna, işlenmiş patates ürünleri, peynir ve süt ürünleri ile reçellerde yer alabileceği görüşünü bildirmişti.

        AB, daha önce çeşitli böceklerin gıdalarda kullanımını onaylamıştı. Bu çerçevede, dondurulmuş, kurutulmuş veya toz haline getirilmiş un kurdu larvası, çekirge ve cırcır böceğinin gıdalarda belli miktarda yer almasına izin verilmişti.

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