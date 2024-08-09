İsrail Han Yunus'a yeniden kara saldırısı başlattı, Filistinliler bölgeden göç etti
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a yeniden kara saldırısı başlattı. İsrail'in dün yaptığı tahliye uyarılarının ardından Filistinlilerin Han Yunus'un doğusundan göç etmeye anlar böyle görüntülendi
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İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çok sayıda beldeyi kapsayan geniş bir alanın daha boşaltılması çağrısı yapmıştı.
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İsrail'in tahliye uyarısının ardından Filistinlilerin bölgeyi terk ettikleri anlar görüntülendi.
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İsrail Ordu Sözcüsü Adraee, son günlerde yaptığı açıklamalarda Han Yunus'un, Cevret el-Lut, El-Menara, Maan, Kizan en-Neccar, Kizan Ebu Raşvan, Es-Selam, El-Haşaş, Şeyh Nasır ve Misbah mahallelerinin boşaltılmasını istemişti.
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Yerel ve uluslararası kuruluşlar, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde güvenli bir yerin olmadığını vurguluyor.
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ZORLA YERİNDEN EDİLENLERİN SAYISI 2 MİLYONA ULAŞTI
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırıları nedeniyle Filistinliler, defalarca zorla yerinden edildi. İsrail ordusu, bazen saldırılara hazırlık amacıyla yerleşim alanlarına ve mahalle sakinlerine tahliye çağrısı yapıyor.
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Gazze'deki hükümetin medya ofisi, 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana zorla yerlerinden edilenlerin sayısı iki milyon kişiye ulaştı.
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İSRAİL'DEN HAN YUNUS'A YENİDEN KARA SALDIRISI
İsrail Ordu Sözcülüğünden bugün yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, 98. Bölük'ün katılımıyla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta kara saldırısı başlattı. İsrail ordusunun aynı bölgede 30 noktaya hava saldırısı düzenlediği de belirtildi.
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İsrail'in Han Yunus'a yeniden kara saldırısı başlatması, İran, Lübnan Hizbullah'ı ve İsrail arasında bölgesel gerilimin zirveye çıktığı dönemde; ABD, Mısır ve Katar'ın Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve esir değişimi için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakereleri yeniden başlatma çağrısının ardından gelmesi dikkati çekti.
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İsrail ordusu, temmuz sonunda yeniden Han Yunus'a kara saldırısı başlatmış yaklaşık bir hafta sonra bölgede daha fazla can kaybı ve yıkım bırakarak çekilmişti.
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