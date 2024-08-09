İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a yeniden kara saldırısı başlattı

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İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a yeniden kara saldırısı başlattığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, 98. Bölük'ün katılımıyla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta kara saldırısı başlattı. İsrail ordusunun aynı bölgede 30 noktaya hava saldırısı düzenlediği de belirtildi.

İsrail'in Han Yunus'a yeniden kara saldırısı başlatması, İran, Lübnan Hizbullah'ı ve İsrail arasında bölgesel gerilimin zirveye çıktığı dönemde; ABD, Mısır ve Katar'ın Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve esir değişimi için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakereleri yeniden başlatma çağrısının ardından gelmesi dikkati çekti. Bakan Fidan'dan açıklamalar REKLAM İsrail ordusu, binlerce zorla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusuna tahliye emirleri göndermişti. Yerinden edilmiş kadın, çocuk, yaşlı Filistinlilerin, ellerine alabildikleri birkaç parça eşyayla enkaza dönmüş binaların arasından yürüyerek zorla göç ettiği "insanlık felaketi" manzaraları sosyal medyaya yansımıştı.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne saldırılarının yoğunlaştığı Aralık 2023 döneminde bölgedeki en büyük ikinci yerleşim alanı Han Yunus'a kara saldırısı başlatmıştı. İsrail ordusu nisanda Han Yunus'tan çekildiğinde, geride büyük yıkım bırakmış, Filistin Sivil Savunma Ekipleri, yüzlerce Filistinlinin cesedine ulaşmıştı. Yaklaşık 8 bin kişinin ise Han Yunus'ta enkaz altında olduğunun değerlendirildiği bildirilmişti. Han Yunus'taki Nasır Hastanesinin bahçesindeyse 300'den fazla cesedin gömüldüğü toplu mezara ulaşıldığı açıklanmıştı. İsrail ordusu, temmuz sonunda yeniden Han Yunus'a kara saldırısı başlatmış yaklaşık bir hafta sonra bölgede daha fazla can kaybı ve yıkım bırakarak çekilmişti.