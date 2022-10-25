Araştırma sonuçları şaşırttı: Kahve ölüm riskini azaltıyor! Günde 3 fincan detayına dikkat!

"DÜZENLİ KAHVE TÜKETİMİ KALP SAĞLIĞI İÇİN FAYDALI"

Semmelweis Üniversitesi'ndeki tıbbi görüntüleme merkezinin yöneticisi ve çalışmanın ortak yazarlarından Dr. Pal Maurovich-Horvat, konuyla ilgili açıklamada bulunarak;

"MRI taramalarını kullanarak, düzenli kahve alımının insan yapısı ve kalbin işlevi üzerindeki etkisini analiz edebildik. Düzenli olarak hafiften orta dereceye kadar kahve tüketiminin, yaşa bağlı kardiyak değişiklikleri yavaşlatabileceği önerisiyle, kalp sağlığı için faydalı olduğunu bulduk" diye konuştu.

Çalışma ile ilgili Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde yayımlanan makalede, "Analizler, hafif ila orta derecede kahve içmenin azalmış risk ile ilişkili olduğunu, yüksek kahve alımının ise, sıfır kahve içenlere kıyasla, tüm nedenlere ve kardiyovasküler mortalitenin artmasıyla bağlantılı olduğunu gösterdi" ifadeleri yer aldı.