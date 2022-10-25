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Araştırma sonuçları şaşırttı: Kahve ölüm riskini azaltıyor! Günde 3 fincan detayına dikkat!

Kahvenin faydaları herkes tarafından biliniyor. Uzmanlar tarafından sıklıkla tüketilmesi tavsiye edilen kahvenin insan sağlığına olan etkileri üzerine ilginç bir araştırma yapıldı. İngiltere’de bugüne kadar kahvenin sağlığa olan etkileri üzerine yapılan en büyük çalışma yayımlandı. Araştırma sonuçları ise oldukça şaşırtıcıydı. Yaklaşık 500 bin kişi üzerinde on yıl boyunca süren araştırmada, günde üç fincan kahve içen kişilerin ölüm riskinin içmeyenlere oranla yüzde 12'ye kadar daha az olduğu tespit edildi.

Giriş: 25.10.2022 - 15:10 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sağlıklı ve dengeli beslenme insan sağlığı için kritik bir noktada yer alıyor. Beslenme şeklinin sağlıklı ve dengeli bir şekilde seyretmesi zinde bir vücuda sahip olmakla doğru orantılı. Buna ek olarak antioksidan ve biyoaktif bileşenleri bol miktarda içeren besin türlerinin tüketilmesi, sağlık açısından oldukça önemli faydaları da beraberinde getiriyor. Bu besin türlerinden en önemlilerinden birisi ise kahvedir. Kahvenin insan sağlığına etkileri üzerine yapılan yeni bir araştırmada, günde üç fincan kahve içmenin ölüm riskinin azaldığı görüldü. Yaklaşık 500 bin kişi üzerinde on yıl süren araştırmada, düzenli olarak günde üç fincan kahve içen kişilerin içmeyenlere göre yüzde 12'ye kadar daha az ölüm riski olduğu belirtildi.

  • Budapeşte'deki Semmelweis Üniversitesi ve Londra'daki Queen Mary Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, günde üç fincan kahve içenlerin kardiyovasküler hastalığa yakalanma veya felç geçirme olasılıklarının da beşte bire kadar daha az olduğu bildirildi.

  • HAZIR TOZ KAHVELERE DİKKAT!

    Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, sadece öğütülmüş kahve tüketmenin sağlığa faydalı olduğunu, hazır tozların etkili olmadığını söyledi.

    Araştırmada kafeinsiz kahvenin de faydalı olduğu belirtilirken, üç bardaktan çok kahve tüketmenin herhangi bir faydasının olmadığı aktarıldı.

  • KAFEİN DEĞİL, ANTİOKSİDANLAR VE KİMYASALLAR

    Çalışmanın raporunda araştırmacılar, kahvenin faydalarının sadece kısmen kafeinden kaynaklandığını ve muhtemelen önemli bir rol oynayanın antioksidanlar ve diğer kimyasallar olduğu sonucuna vardıklarının altını çizdi.

  • "DÜZENLİ KAHVE TÜKETİMİ KALP SAĞLIĞI İÇİN FAYDALI"

    Semmelweis Üniversitesi'ndeki tıbbi görüntüleme merkezinin yöneticisi ve çalışmanın ortak yazarlarından Dr. Pal Maurovich-Horvat, konuyla ilgili açıklamada bulunarak;

    "MRI taramalarını kullanarak, düzenli kahve alımının insan yapısı ve kalbin işlevi üzerindeki etkisini analiz edebildik. Düzenli olarak hafiften orta dereceye kadar kahve tüketiminin, yaşa bağlı kardiyak değişiklikleri yavaşlatabileceği önerisiyle, kalp sağlığı için faydalı olduğunu bulduk" diye konuştu.

    Çalışma ile ilgili Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde yayımlanan makalede, "Analizler, hafif ila orta derecede kahve içmenin azalmış risk ile ilişkili olduğunu, yüksek kahve alımının ise, sıfır kahve içenlere kıyasla, tüm nedenlere ve kardiyovasküler mortalitenin artmasıyla bağlantılı olduğunu gösterdi" ifadeleri yer aldı.

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