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Bu durumlardan birisi bile varsa hemen doktora gidin felç olabilir! Erken teşhis için felcin 5 belirtisine dikkat!

Günümüzde sıklıkla görülen hastalıkların en büyük nedenleri arasında yanlış ve düzensiz beslenme ile egzersizin yer almadığı hareketsiz yaşam tarzı bulunur. Bu sağlıksız ve yaşam kalitesini düşüren alışkanlıklar giderek artarken damar sertliği ile birlikte başta kalp hastalıkları olmak üzere, ciddi sağlık problemlerine yol açar. Sık görülen bu hastalıklardan biri de beyin damar hastalıklarına bağlı felç veya inmedir.

Giriş: 12.11.2022 - 09:18 | Güncelleme: ABONE OL

  • Felç ya da inme, beyninizin bir kısmındaki kan beslemesinin kesintiye uğradığı veya önemli ölçüde azaldığı zaman ortaya çıkan tıbbi bir acil durumdur. Oksijen veya besinler olmadan, etkilenen beyin hücreleri birkaç dakika içinde ölmeye başlar.

  • Beyne giden hayati kan ve oksijen akışının birden kesilmesi ya da azalmasıyla meydana gelen ani durumun oluşması durumunda ortaya çıkan ani kriz felç oluşumuyla sonuçlanır. Fonksiyonların kaybolmaya başladığı felcin belirtilerini ise erkenden belirlemek bu aşamada çok önemlidir. Hastalığın ilk sinyalleri dikkate alındığı takdirde tedavi şansı artar.

  • Ani krizle meydana gelen ve bu krizin oluşturduğu bölgede fonksiyonların yitirilmesiyle işlev göremez hale gelen hücrelerin ölümüyle geçici yada kalıcı kayıplar meydana gelmesiyle oluşan felç erken önlem alınmazsa kişinin yaşam fonksiyonlarını da tehlikeye atmaya başlar. Ülkemizde her yıl yaklaşık olarak 200 bin kişinin felç geçirdiğini biliyor muydunuz?

  • Son 20 yıla kadar Dünya Sağlık Örgütü listesinde ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer alan felç, modern tıbbın gelişmesiyle artık günümüzde tedavi edilebilir bir hastalık olarak karşımıza çıkmakta. Beyne giden büyük damarların ya da beyin içerisindeki kılcal damarların tıkanması, kan akışının ve oksijenin kesilmesiyle meydana gelen ve fonksiyonların ölmesine sebebiyet veren felcin tedavisi ise artık mümkün. Ancak felç tedavisinin başarılı olabilmesi için zamanında harekete geçmek şart…

  • FELÇ NEDİR?

    Felç, vücutta vasküler (damarsal) olaylara bağlı ani gelişen fokal nörolojik belirtiler için kullanılır. İnme sonrası kişi birçok işi yapmada yakınlarına bağımlı hale gelebilir. Ayrıca inme en fazla fonksiyon kaybına, diğer bir deyişle kalıcı engelliliğe yol açan hastalıklar arasında ilk sıralarda yer almaktadır ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.

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