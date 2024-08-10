Türk vatandaşı mühendis, Pentagon'dan onlarca belge kaçırırken yakalandı

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Türkiye doğumlu elektrik mühendisi olan ve ABD'nin başkenti Washington'un Virginia banliyösünde yaşayan Gökhan Gün, Hava Kuvvetleri için çalıştığı ofiste ABD savcılarının iddiasına göre binlerce belge çıkardı. Federal mahkeme tarafından hazırlanan 11 sayfalık suç duyurusuna göre bu belgelerin birçoğu gizlilik derecesi taşımıyordu ancak bazıları "çok gizli ağdan gelen belge yığınları" idi.

Gökhan Gün, ulusal savunma sırlarını yasadışı yollardan elde etmek ve saklamakla suçlanıyor.

Savcılık, hala 2021 yılında Türkiye vatandaşlığını koruyarak Amerikan vatandaşı olan Gökhan Gün'ün neden bu kadar çok belge biriktirdiğini belirlemeye çalışıyor. Dava hakkında bilgi veren bir emniyet yetkilisine göre Gün, bu belgeleri plastik alışveriş poşetlerine sararak ofisinden gizlice çıkardı.

REKLAM Sık sık yurtdışına seyahat eden ve Virginia, Teksas ve Florida'da evleri bulunan Gün, dün erken saatlerde Falls Church, Va'daki evine arama emrini uygulamak üzere gelen F.B.I. ajanları tarafından gözaltına alındı. Gökhan Gün, sabah 6.52'de kalkan Puerto Vallarta, Meksika uçağına binmeyi planlıyordu. Polisler, bavulları arasında üzerinde 'çok gizli' ibaresi bulunan bir belge ve güvenlik izinlerinin bir listesini içeren siyah bir sırt çantası buldular. Müfettişler, Gökhan Gün'ün Hava Kuvvetleri'ndeki işine başladığı 2023 yılının ortalarından bu yana, çoğu iş gününün sonuna doğru olmak üzere, toplamda yaklaşık 3 bin 400 sayfa tutan 256 belge bastığını söyledi.

Bu haftanın başlarında Gün'ün 406 sayfadan fazla belge bastığını ve bunların 82'sinin çok gizli ibareli olduğunu da eklediler. Dosyaya göre, bazı iş materyallerini eve götürme izni olan Gün, ajanlara elindeki belgelerin çoğunun 'sınıflandırma süresinin dolmuş olduğunu' söyledi. Gökhan Gün İstanbul doğumlu ve 2001 yılında bir telekomünikasyon şirketi için H-1B göçmen olmayan çalışma vizesiyle ABD'ye giriş yaptı. Gün, 2012 yılında ABD'de yasal olarak daimi ikamet etmeye başladı ve Temmuz 2021'de Türkiye vatandaşlığını koruyarak vatandaşlığa kabul edildi.

Gün'ün bir ticaret birliğinin internet sitesinde yer alan biyografisinde George Mason Üniversitesi'nden mühendislik alanında lisans, George Washington Üniversitesi'nden mühendislik alanında yüksek lisans ve Southern Methodist Üniversitesi'nden bilgisayar bilimleri alanında doktora dereceleri yer alıyor.