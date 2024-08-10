Efe Çağın Yıldırım ise pasajı eskiden daha sık ziyaret ettiğini belirterek, "Pasajın eski haline çok giderdim. O zamanlar daha iyiydi ama şu an hijyenik olarak daha sıkıntılı gördüğüm kadarıyla. O yüzden gitmek çok içimden gelmiyor açıkçası. Eğer düzeltilirse ilerde daha çok giderim. Mimari açısından çok güzel bir yer, hepimizin beğendiği bir yer zaten. Eğer düzeltilirse tekrar gitmek isteriz" ifadelerini kullandı.