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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması - Teknoloji Haberleri

        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Habertürk TV'de yaptığı açıklamada, Instagram'ın açılması konusunda sona yaklaştıklarını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Son düzlükteyiz, zannediyorum ki çok uzatmadan anlaşırız, vatandaşlarımızın o yöndeki beklentilerini karşılamış oluruz diye düşünüyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 13:07 Güncelleme: 10.08.2024 - 13:07
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        "Son düzlükteyiz"
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışı öncesinden Habertürk TV'ye açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engeliyle ilgili de konuştu. Instagram yetkilileri ile görüşmeye devam ettiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

        "3 tane geniş katılımlı toplantı yapıldı. Anlık olarak arkadaşlarımız görüşmeye devam ediyor. Ciddi bir mesafe kat ettiğimizi söyleyebilirim. Artık son düzlükteyiz. Fazla uzatmadan... Biz yasakçı bir görünümde olmak istemiyoruz. Bizim özgürlük anlayışımızın sosyal medya platformlarından çok daha yüksekte olduğunu kesinlikle söyleyeyim. Çünkü onlar hiçbir uyarı yapmadan kapatabiliyorlar. Oysa biz gerekli uyarıları yaparak yaptırım uyguluyoruz. Son düzlükteyiz, zannediyorum ki çok uzatmadan anlaşırız, vatandaşlarımızın o yöndeki beklentilerini karşılamış oluruz diye düşünüyorum."

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