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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Ndour hareketı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Ndour hareketı

        Beşiktaş, Fransız ekibi PSG'nin genç orta sahası Cher Ndour'u kiralamak için girişimlere başladı

        Giriş: 10.08.2024 - 12:04 Güncelleme: 10.08.2024 - 12:04
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        • 1

          Beşiktaş'ta transfer konusunda hareketlilik yeniden başladı. Amir Hadziahmetovic'in 1 yıllığına Çaykur Rizespor'a kiralanması konusunda anlaşmaya varan Siyah-beyazlılarda orta alanda açılan yabancı kontenjanı sonrası rota Fransa'ya çevrildi.

        • 2

          Beşiktaş transferi komitesi, PSG forması giyen Cher Ndour'u kiralamak için girişimlere başladı. Siyah-beyazlılar, Fransız devi ile yapılan görüşmelerde mesafe kat ederken 20 yaşındaki orta sahanın kararı bekleniyor.

        • 3

          Geçtiğimiz sezonun başında PSG'nin Benfica'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ndour ile Beşiktaş geçen sezonun devre arasında da ilgilenmiş, ancak genç oyuncu Braga'ya kiralanmıştı.

        • 4

          Ndour transferinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

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