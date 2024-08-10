Beşiktaş'tan Ndour hareketı
Beşiktaş, Fransız ekibi PSG'nin genç orta sahası Cher Ndour'u kiralamak için girişimlere başladı
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Beşiktaş'ta transfer konusunda hareketlilik yeniden başladı. Amir Hadziahmetovic'in 1 yıllığına Çaykur Rizespor'a kiralanması konusunda anlaşmaya varan Siyah-beyazlılarda orta alanda açılan yabancı kontenjanı sonrası rota Fransa'ya çevrildi.
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Beşiktaş transferi komitesi, PSG forması giyen Cher Ndour'u kiralamak için girişimlere başladı. Siyah-beyazlılar, Fransız devi ile yapılan görüşmelerde mesafe kat ederken 20 yaşındaki orta sahanın kararı bekleniyor.
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Geçtiğimiz sezonun başında PSG'nin Benfica'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ndour ile Beşiktaş geçen sezonun devre arasında da ilgilenmiş, ancak genç oyuncu Braga'ya kiralanmıştı.
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Ndour transferinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.