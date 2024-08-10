Kaldırımdaki çiçekler sayesinde eşinin daha rahat ettiğini ifade eden Çetin, “Şimdi bize iki kişi misafir gelmişti. Çay içerken, komşu kadın geldi, kendisini tanımıyorum. Bir de kızı. Yanında kedi yavrusu vardı, küçücük. Kedi bir iki kere burada bir şeyler yedi sonra da kaçtı, gitti, çiçeklerin arasına daldı. Kadınla kızı onu almak için bakıyor, sopayla arıyorlardı. Çiçekler arasında kadın kediyi ararken bana dönüp, 'Sen buraya bayrak diktin, yok şöyle yaptın, yok sinek oluyor’ dedi. Ben de 'Eşimin hastalığı için yaptım bunu. Siz de çiçeklere değmeden kediyi arayın' dedim. Sen ‘karışma’ dedi. Bir iki atıştık" dedi.