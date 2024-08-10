Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Eskişehir'deki Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı | Son dakika haberleri

        Eskişehir'deki Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı

        Eskişehir'de 15 yıl önce felç geçiren 77 yaşındaki eşinin "oksijen alsın" diye evinin önünü çiçek ve ağaçlarla donatan Memduh Çetin'in yaptığı Sevgililer ve Aşıklar Parkı, bir kadın tarafından tahrip edildi. Olay güvenlik kameralarına yansırken, Memduh Çetin şikayetçi oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 08:51 Güncelleme: 10.08.2024 - 08:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Eskişehir'de Memduh Çetin’in (77) felç geçiren eşi Mücella Çetin (77) için 2 yıl önce doktorların uyarısıyla evinin önündeki kaldırıma yaptığı, "Sevgililer ve Aşıklar Parkı" adını verdiği alan tartıştığı komşusu tarafından dağıtılıp zarar verildi.

        • 2

          Bu anlar cep telefonuyla görüntülenirken, Memduh Çetin, komşusu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, “Atatürk büstünü bile kırdılar. Bütün evrakları, bütün resimleri verdim, şikayetçi oldum” dedi.

        • 3

          KİRAYA ÇIKTI, PARK YAPTI

          Eşinin, çam ağaçları ve çiçekler arasında yaşayarak yaşam kalitesini emekli maaşıyla yükseltmek için kolları sıvayan Memduh Çetin, 2 yıl önce Vişnelik Mahallesi’ndeki apartman dairesini kiraya verdi. Mamure Mahallesi’nde iki katlı bir apartmanın girişteki dairesini kiralayan Çetin, eşinin daha rahat dolaşıp dışarı çıkabilmesi için daire içine ve kapıdan apartman çıkışına kadar duvara demir aparatlar monte etti.

        • 4

          Memduh Çetin, saksılara çam ağacının yanı sıra çeşitli çiçekler dikerek, evinin önündeki sokağı ve kaldırımı bahçeye çevirdi. Eskişehir Valiliği’nin yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de Memduh Çetin’in eşi için oluşturduğu bahçeye rahat oturabilmeleri amacıyla banklar ve çiçekler verdi. Üç çocuk ve 5 torun sahibi olan çiftin yaşam alanına çevredekiler de "Sevgililer ve Aşıklar Parkı" adını verdi.

        • 5

          KOMŞUSU DAĞITTI, ŞİKAYETÇİ OLDU

          Memduh Çetin’in felçli eşini rahat ettirmek için yaptığı kaldırım bahçesi, komşusu tarafından dağıtılıp zarar verildi. Parkta arkadaşlarıyla çay içerken durumdan haberdar olduğunu söyleyen Memduh Çetin, ismini bilmediği komşusundan şikayetçi olduğunu söyledi.

        • 6

          Kaldırımdaki çiçekler sayesinde eşinin daha rahat ettiğini ifade eden Çetin, “Şimdi bize iki kişi misafir gelmişti. Çay içerken, komşu kadın geldi, kendisini tanımıyorum. Bir de kızı. Yanında kedi yavrusu vardı, küçücük. Kedi bir iki kere burada bir şeyler yedi sonra da kaçtı, gitti, çiçeklerin arasına daldı. Kadınla kızı onu almak için bakıyor, sopayla arıyorlardı. Çiçekler arasında kadın kediyi ararken bana dönüp, 'Sen buraya bayrak diktin, yok şöyle yaptın, yok sinek oluyor’ dedi. Ben de 'Eşimin hastalığı için yaptım bunu. Siz de çiçeklere değmeden kediyi arayın' dedim. Sen ‘karışma’ dedi. Bir iki atıştık" dedi.

        • 7

          Çetin, "Parkta arkadaşlarla çay içtik, geri döndüğümde evin önü perişan olmuş. Bir baktım her yer her yerde. Çiçekler, saksılar. İki polis geldi. Burada bir komşu kameraya almış. İşte nasıl attığını çekmiş. Onları topladık, götürdüm savcılığa verdim. Atatürk büstünü bile kırdılar. Bütün evrakları, bütün resimleri verdim, şikayetçi oldum” dedi.

        • 8

          Memduh Çetin, zarar gören Atatürk büstü yerine valilik tarafından yeni büst gönderildiğini söyledi.

        • 9

          SORUŞTURMA BAŞLATILDI

          Savcılık, Memduh Çetin’in şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı. Komşu kadının kaldırımları çiçeklere zarar verdiği anlar ise başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, kadının kaldırımdaki çiçekleri fırlattığı ve zarar verdiği görüldü.

        • 10
        • 11
        • 12
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Cansız bedeni teknedeki buzdolabında bulunmuştu!
        Cansız bedeni teknedeki buzdolabında bulunmuştu!
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        "Bu yelken bu gemiyi götürmüyor"
        "Bu yelken bu gemiyi götürmüyor"
        Dondurmaya zeytinyağı dökülür mü?
        Dondurmaya zeytinyağı dökülür mü?
        İsrail, Gazze'de okulu vurdu! En az 100 Filistinli öldü
        İsrail, Gazze'de okulu vurdu! En az 100 Filistinli öldü
        Batshuayi'den hayat öpücüğü!
        Batshuayi'den hayat öpücüğü!
        Bakan Yerlikaya'dan açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan açıklamalar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İETT otobüsünün çarptığı binaya kepçe!
        İETT otobüsünün çarptığı binaya kepçe!
        "Yusuf Dikeç pozu" konuşulmaya devam ediyor
        "Yusuf Dikeç pozu" konuşulmaya devam ediyor
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Kral Hekatomnos'un heykeli ele geçirildi
        Kral Hekatomnos'un heykeli ele geçirildi
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        Bodrum ile öne çıkan ekstrem kuraklık koşulları sürüyor!
        Bodrum ile öne çıkan ekstrem kuraklık koşulları sürüyor!
        Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya!
        Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya!
        Erdoğan: Kulüplerimizden azami hassasiyet bekliyoruz
        Erdoğan: Kulüplerimizden azami hassasiyet bekliyoruz
        'Bizi canlı kalkan olarak kullandılar'
        'Bizi canlı kalkan olarak kullandılar'
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Habertürk Anasayfa