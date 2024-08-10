Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        3
        Adana Demirspor
        ADS
        0
        Antalyaspor
        ANT
        0
        Bellona Kayserispor
        KYS
        0
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Göztepe
        GÖZ
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Net Global Sivasspor
        SVS
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Samsunspor
        SAMS
        0
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        0
        Trabzonspor
        TS
        0
        Tümosan Konyaspor
        KON
        0
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray - Hatayspor maçında Michy Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı? - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray - Hatayspor maçında Michy Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?

        Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın açılış maçında Galatasaray ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşmada yaşanan tartışmalı pozisyonları beIN Trio ekibi değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 10:08 Güncelleme: 10.08.2024 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray ile Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın açılış maçında kozlarını paylaştı.

          Hatayspor, ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlanan maçın 52. dakikasında Joelson Fernandes'in attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı - kırmızılılar, 78. dakikada Mauro Icardi'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. Topun başına geçen Arjantinli yıldız, kaleci ve meşin yuvarlağı farklı köşelere göndererek skoru 1-1'e getirdi. 90. dakikada ise sahneye oyuna sonradan giren Michy Batshuayi sahneye çıktı ve Galatasaray'a galibiyeti getiren golü kaydetti.

          Bu sonucun ardından Galatasaray sezona 3 puanla başladı. Hatayspor ise puanlı başlangıcı son dakikada yediği golle kaçırmış oldu. Karşılaşmada yaşanan tartışmalı pozisyonları beIN Trio ekibi değerlendirdi.

        • 2

          SARI KART ÇIKMALI MI?

          "Lucas Torreira'nın 8. dakikada orta alanda yaptığı müdahalede faul var mı?"

          Bülent Yıldırım: "Faul ve sarı kart gerekirdi."

          Bahattin Duran: "Torreira'nın niyeti topla oynamak. Pozisyon gol olsa mutlaka dönerdi. Burada rakibe bir faul var ve sarı kart çıkması lazımdı.

          Deniz Çoban: "Net bir faul ve sarı kart var."

        • 3

          "PENALTI OLMAZ"

          Torreira'ya ceza sahası içinde yapılan müdahalede penaltı gerekir mi?"

          Bülent Yıldırım: "Bu pozisyon temiz"

          Bahattin Duran: "Oyuncu topla net bir şekilde oynuyor. Burada Hataylı oyuncunun bir ihlali görülmüyor."

          Deniz Çoban: "Hataylı oyuncu zamanlamayı doğru yapıyor. Eğer iyi ayarlayamamış olsa bir penaltı olabilirdi."

        • 4

          "DAVINSON'A KART GEREKİR Mİ?"

          "Abdülkerim'in Hataysporlu futbolcuya yaptığı müdahalede faul kararı doğru mu? Davinson, el hareketini hakeme mi yaptı?"

          Bülent Yıldırım: "Davinson'un o hareketi hakeme yaptığına emi değilim. Barış Alper'e yapmış gibi hissediyorum."

          Bahattin Duran: "Abdülkerim'in yaptığı hareket net bir faul ve sarı kart göstermesi lazımdı. Davinson da hakeme el hareketi yapıyor. Sarı kart görmesi lazımdı."

          Deniz Çoban: "Bu pozisyonda faul ve sarı kart var. Davinson'un hareketinde hakeme bir şey diyemiyorum. Orada hakeme hareket yaptıysa Onun da sarı kart görmesi lazım."

        • 5

          KÖHN'E KIRMIZI ÇIKMALI MI?

          "Derrick Köhn'ün 73. dakikada rakibine yaptığı harekette kırmızı kart gerekir mi?"

          Bülent Yıldırım: "Ben de şiddetli bir hareket görmüyorum. Ama buna sarı kart göstermemek bu seviyede kabul edilemez."

          Bahattin Duran: "Köhn elini net bir şekilde sallıyor. Burada net bir şekilde sarı kart var. Yumruğunu sıksaydı, dirsekle vursaydı ben kırmızı olur derdim. Bu kartsız geçmez. Sarı kart verilmeliydi."

          Deniz Çoban: "Benim için bu klasik bir kırmızı kart. Hakem buna düdük çaldığına göre bir faul gördü. Benim için asla bir kırmızı kart değil. Sarı kart yeterli. Hakem sarı kartı kaçırmış burada.

        • 6

          GALATASARAY'IN KAZANDIĞI PENALTI

          "Galatasaray'ın Icardi ile kazandığı penaltı kararı doğru mu?"

          Bülent Yıldırım: "Ayağa temas var. Çok net bir penaltı. Hakemin Hataylı oyuncuya sarı kart göstermesi lazımdı."

          Bahattin Duran: "Kart konusunda Deniz Çoban ile aynı fikirdeyim. Burada penaltı olmaması için temiz bir şekilde Hataylı oyuncunun topa temas etmesi lazım. Ama burada Hataylı oyuncu topa müdahale etmiyor. Icardi, rakibinin geldiğini görünce kendini öne alıyor. Hataylı oyuncu çok net bir şekilde rakibine müdahale ediyor. Net bir penaltı var."

          Deniz Çoban: "Ben bu seviyede penaltı çalan bir hakem net bir şekilde sarı kart vermesi lazım. Penaltı kararını doğru buluyorum. Hakeme itiraz eden oyuncuya da sarı kart göstermesi doğruydu. Ama mutlaka o oyuncu sarı kart görmeliydi. Icardi, topu önüne almış. Sen gidip onun destek ayağına vuruyorsun. Böyle bir hakkınız yok. Burada net bir penaltı var."

        • 7

          GOL ÖNCESİ OFSAYT VAR MI?

          "Michy Batshuayi'nin golünde ofsayt var mı?"

          Bahattin Duran: "Berkan Kutlu topu içeri gönderirken Batshuayi ofsaytta duruyor. Burada ofsayt olması için ya topa dokunması lazım ya da topa dokunan oyuncuyu etkilemesi lazım. Topa dokunmadığını görüyoruz ama burada oyuncuyu etkilemişse ofsayt diyoruz. Benim fikrime göre Batshuayi, ofsayt pozisyonundayken rakibine temas etmiş. Topa vuran rakibine temas ettiği için ofsayt olduğunu düşünüyorum. Bu pozisyona VAR müdahale etmez. Bu sana göre, bana göre pozisyonu."

          Bülent Yıldırım: "Burada ofsayt kararını sahadaki yardımcı verecek. Yardımcı hakeme göre top daha geriye düştüğü için oynatmayı tercih etti. Kişiden kişiye değişebilecek bir pozisyon. Ben sahada olsam benim için de ofsayt. Ama yardımcının bir şüphesi olmazsa, net bir karar verilmezse VAR hakemi çağıramıyor."

          Deniz Çoban: "Bir mücadele sırasında iki oyuncu arasında mesafe varsa bunu konuşuruz. İki oyuncu temas halinde olduğu için etkilenmez mi? Hataylı oyuncu iki Galatasaraylı ile mücadele etmek zorunda kaldı. Bence Batsuayi, Hataysporlu oyuncuyu direkt etkiliyor. Bence burada ofsayt var. Ama burada VAR karışmaz."

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        7 kardeşi ölmüştü! 6 yaşındaki Lara kurtuldu! Mucize doktora ödül
        7 kardeşi ölmüştü! 6 yaşındaki Lara kurtuldu! Mucize doktora ödül
        Doğum borçlanması erken emekli eder mi?
        Doğum borçlanması erken emekli eder mi?
        Rakip Brezilya!
        Rakip Brezilya!
        Cansız bedeni teknedeki buzdolabında bulunmuştu!
        Cansız bedeni teknedeki buzdolabında bulunmuştu!
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Dolu Dolu olimpiyat
        Dolu Dolu olimpiyat
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Bakan Yerlikaya'dan açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan açıklamalar
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Evlilik ve çocuk istemiyor musunuz? Sebebi sosyal statü arzusu olabilir mi?
        Evlilik ve çocuk istemiyor musunuz? Sebebi sosyal statü arzusu olabilir mi?
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Dondurmaya zeytinyağı dökülür mü?
        Dondurmaya zeytinyağı dökülür mü?
        "Bu yelken bu gemiyi götürmüyor"
        "Bu yelken bu gemiyi götürmüyor"
        İsrail, Gazze'de okulu vurdu! En az 100 Filistinli öldü
        İsrail, Gazze'de okulu vurdu! En az 100 Filistinli öldü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        İETT otobüsünün çarptığı binaya kepçe!
        İETT otobüsünün çarptığı binaya kepçe!
        Habertürk Anasayfa