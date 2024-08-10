Galatasaray - Hatayspor maçında Michy Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?

KÖHN'E KIRMIZI ÇIKMALI MI?

"Derrick Köhn'ün 73. dakikada rakibine yaptığı harekette kırmızı kart gerekir mi?"

Bülent Yıldırım: "Ben de şiddetli bir hareket görmüyorum. Ama buna sarı kart göstermemek bu seviyede kabul edilemez."

Bahattin Duran: "Köhn elini net bir şekilde sallıyor. Burada net bir şekilde sarı kart var. Yumruğunu sıksaydı, dirsekle vursaydı ben kırmızı olur derdim. Bu kartsız geçmez. Sarı kart verilmeliydi."

Deniz Çoban: "Benim için bu klasik bir kırmızı kart. Hakem buna düdük çaldığına göre bir faul gördü. Benim için asla bir kırmızı kart değil. Sarı kart yeterli. Hakem sarı kartı kaçırmış burada.