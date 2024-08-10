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        Haberler Bilgi Yaşam Hastalandığımızda geceleri neden daha zor geçer? İşte merak edilenler...

        Hastalandığımızda geceleri neden daha zor geçer? İşte merak edilenler...

        Hepimiz hayat koşturması içinde nezle, grip, boğaz ağrısı gibi ufak çaplı denilebilecek hastalıklara yakalanabiliriz. Böyle bir durumda olduğumuzda gündüzleri zor da olsa idare edebilecek durumdayken, geceleri hastalığımızı daha şiddetli ve zor geçiririz. Peki, bunun nedeni nedir? Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 12:00 Güncelleme: 10.08.2024 - 12:00
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        • 1

          Her zaman merak ettiğimiz bir konudur, hasta olduğumuz zaman geceleri neden daha kötü hissederiz. Gün içinde hastalıkla ettiğimiz mücadeleyi geceleri neden yapamıyoruz. Günün ilerleyen saatlerinde neden daha bitkin ve halsiz oluyoruz? İşte cevabı...

        • 2

          GECELERİ DAHA ÇOK HASTA OLURUZ

          Özellikle nezle veya grip olduğumuzda, gündüz saatlerinde görece daha iyi hissederken gece olduğunda hastalık belirtilerini daha şiddetli hissederiz.

        • 3

          GECE GÜNDÜZ DÖNGÜSÜ

          Bunun nedeni, vücudun günlük uyku ve uyanıklık döngüsüne benzer biçimde bağışıklık sistemimizin de bir sirkadiyen ritme (dünyanın kendi ekseni etrafında yaklaşık 24 saat süren dönüşünün canlılar üzerinde oluşturduğu biyokimyasal, fizyolojik ve davranışsal ritimlerin tekrar edilmesi) sahip olmasıdır.

        • 4

          Gün boyunca bağışıklık sisteminin, hücresel bağışıklık birimi savunma yaparken, karanlık saatlerde ise enflamasyondan (herkeste meydana gelen ve bağışıklık sisteminin vücudu çeşitli hastalık veya yaralanmalara karşı korumak amacıyla oluşturduğu bir tepkidir) sorumlu unsurları nöbeti devralır.

        • 5

          HÜCRESEL BAĞIŞIKLIĞIN ETKİSİ HİSSEDİLMEZ

          Hücresel bağışıklığın etkileri belirgin şekilde hissedilmez. Ancak enflamasyonun tırmandırdığı ateş, mukus (nazal boşluktaki hücreler tarafından üretilen koruyucu bir maddedir) üretimi ve fiziksel bitkinlik gibi etkiler oldukça belirgindir. Sabah saatlerinde miktarı artan kortizol (vücudun strese gösterdiği tepkiyi düzenleyen bir hormondur) hormonu enflamasyonun olumsuz etkilerini baskılar.

        • 6

          T HÜCRELERİNİN ÖNEMİ

          Bağışıklık sisteminde önemli bir role sahip olan T hücreleri, (kemik iliğinde üretilen B hücrelerinin, göğüste bulunan ve timüs adı verilen lenf bezine gitmesi ve bu bölgede olgunlaşması ile oluşan hücrelerdir) gece saatlerinde lenf düğümlerinde (Vücudun bağışıklık sisteminin bir parçası olan küçük, fasulye ya da böbrek şekilde tanımlanan bir yapı) yoğunlaşır. Aynı saatlerde T hücrelerini “bilgilendiren” dendritik hücrelerin de (kemik iliğinden farklılaşmış bir hücre ailesidir) bu düğümlerdeki sayısında artış gözlenir.

        • 7

          Gün boyu vücutta savaşan ve bilgi toplayan bu hücrelerin gece saatlerinde güvenli bir bölgede buluşarak “istihbarat” paylaşmaları vücudu ertesi gün için daha etkili bir savunmaya hazırlar.

          KAYNAK: TÜBİTAK

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