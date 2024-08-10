Hastalandığımızda geceleri neden daha zor geçer? İşte merak edilenler...

T HÜCRELERİNİN ÖNEMİ

Bağışıklık sisteminde önemli bir role sahip olan T hücreleri, (kemik iliğinde üretilen B hücrelerinin, göğüste bulunan ve timüs adı verilen lenf bezine gitmesi ve bu bölgede olgunlaşması ile oluşan hücrelerdir) gece saatlerinde lenf düğümlerinde (Vücudun bağışıklık sisteminin bir parçası olan küçük, fasulye ya da böbrek şekilde tanımlanan bir yapı) yoğunlaşır. Aynı saatlerde T hücrelerini “bilgilendiren” dendritik hücrelerin de (kemik iliğinden farklılaşmış bir hücre ailesidir) bu düğümlerdeki sayısında artış gözlenir.