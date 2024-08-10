Sınıf arkadaşını tuzağa düşürüp öldürmüştü: Hüseyin Ünal cinayetinde istenen ceza belli oldu

Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir parkta bıçaklanarak öldürülen Hüseyin Ünal cinayeti soruşturması tamamlandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 13 Şubat 2024'te Selçuklu Mahallesi İbni Sina Caddesindeki parkta lise öğrencileri Hüseyin Ünal ve arkadaşı Eray Nurullah D. arasında tartışma yaşandı.

Eray Nurullah D. yanında getirdiği bıçakla Ünal'ı kalbinden ve bacağından yaraladı. Hastaneye kaldırılan genç, burada yapılan müdahalede rağmen kurtarılamadı.

KIZ MESELESİ TARTIŞMASI

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Eray Nurullah D, Ünal ile sınıf arkadaşı olduğunu, olay gününden bir gün önce okul çıkışında maktul ile "kız meselesi"nden ufak çaplı tartışmaları olduğunu ileri sürdü.

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Ertesi gün Ünal'ın okula gelmediğini, sınıf arkadaşları Yakup B, Cihan Ö. ve Gökdeniz F'ye "Hüseyin nerede beni oraya götürün konuşacağım" dediğini aktaran Eray Nurullah D, arkadaşı Cihan Ö'ye maktulü arayıp, parka çağırmasını söylediğini daha sonra hep birlikte parka gittiklerini anlattı.

Eray Nurullah D, maktulün konuşmaları üzerine sinirlendiğini, bunun üzerine korkutmak amaçlı bacak kısmına doğru birkaç kez bıçağı savurduğunu, maktulün bağırması üzerine korkup kaçtığını iddia etti.

Pişman olduğunu söyleyen Eray Nurullah D, öldürme kastıyla hareket etmediğini ileri sürdü.

Tanık olarak ifade veren Buse E, ise Eray Nurullah D'nin sevgilisi olduğunu, olaydan bir gün önce sınıftan çıkarken Ünal'ın Eray'a bir şeyler söylediğini ancak tam olarak ne dediğini duymadığını ve olay günü evde bulunduğundan yaşananları görmediğini ifade etti.

Adli Tıp Kurumunca düzenlenen otopsi raporuna da yer verilen iddianamede, Ünal'ın ölümünün "kesici delici alt yaralanmasına bağlı büyük damar (femoral arter ve femoral ven) kesilmelerinden gelişen dış kanama ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar olduğu" belirtildi.

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İddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"Yaşanan tartışmadan ötürü suça sürüklenen çocuk Eray Nurullah D. maktul Ünal ile hesaplaşma, karşılaşma isteği olduğu, şüphelinin başından beri sebatla maktul ile görüşme isteğinden geri dönmediği, maktulün olay günü okula gelmemesi nedeniyle okul çıkışında beklediği anlaşılmaktadır.