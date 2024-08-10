Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
Galatasaray'da geleceği tartışma konusu olan Wilfried Zaha, doğup büyüdüğü İngiltere'ye dönüyor. Altyapısında yetiştiği Crystal Palace'ın yanı sıra Leicester City de Zaha için Galatasaray'a kiralama teklifi yaparken sarı-kırmızılıların şartlarını kabul etti. Zaha'yla birkaç İngiliz kulübü daha ilgileniyor
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Wilfried Zaha’da belirsizlik sona eriyor. Teknik direktör Okan Buruk’un ilk tercihi olmayan ve sarı-kırmızılılardaki geleceği tartışma konusu olan tecrübeli yıldız, İngiltere’ye dönüyor.
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Bir Suudi Arabistan kulübünün yanı sıra İngiltere’den de talipleri bulunan Zaha’nın temsilcisi ile Galatasaraylı yetkililer görüştü. Zaha’nın menajerine transfer için yetki verilirken Crystal Palace ve Leicester City resmi kiralama teklifi yaptı.
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Zaha’nın vergilerle birlikte yaklaşık 9 milyon Euro’luk yıllık maliyetinden çıkmak isteyen Galatasaray, İngiliz kulüplerine “Maaşını biz ödeyelim, siz kiralama bedeli verin” teklifinde bulundu.
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Yapılan görüşmeler sonucunda Leicester City, Galatasaray ve Zaha ile anlaşma noktasında bir adım öne çıktı. Diğer yandan Zaha’yla İngiltere’den başka kulüplerin de ilgilendiği öğrenildi.
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Sakatlık riski nedeniyle Hatayspor müsabakasına dahil edilmeyen ve transfer görüşmeleri neticelenene kadar kadroya alınmama kararı verilen Zaha’nın temsilcisiyle kısa süre içerisinde İngiltere’ye uçması bekleniyor.
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