PROPOLİSİN FAYDALARI NELERDİR?

Antibakteriyel özelliğe sahip olan propolis içerisinde B1, B2, C ve E vitaminleri, zengin mineral ve aminoasitler bulunur. Zengin bir içeriği sahip olan propolis doğanın bizlere sunduğu en özel besin kaynağıdır. İnsan sağlığına olan faydaları ise adeta şaşkınlık verici niteliktedir.

Antibakteriyel, antiviral, antifungal ve antienflamatuar özellikleriyle birçok hastalığı önleyici ve tedavi edici olarak kullanılan propolisin faydaları saymakla bitmiyor. Arılar propolisi nasıl kovanlarını dış etkilere karşı korumak için kullanıyorsa, insan sağlığı için de düzenli kullanımında birçok hastalığa ve bakterilere karşı koruyucu kalkan niteliğindedir. İşte bu muhteşem koruyucunun faydaları...

Oldukça zengin bir içeriği olan propolis, hücrelerin yenilenme sürecini hızlandırarak yaraların iyileşmesini kolaylaştırır.

Uçuk ve ağız yaralarını iyileştirir. Ağız kenarında oluşan yaralar başta olmak üzere, çeşitli bölgelerde oluşan uçukların tedavisinde kullanılır.

Kansere karşı etkilidir. Düzenli propolis kullanımı, uzun vadeli bir süreçte olası kanser tehlikesini en aza indirger.

C vitamini açısından zengin bir kaynak olan bu madde, kanser hücrelerinin oluşmasına engel olur.

Güçlü bir antioksidan olmasından dolayı, cilt sağlığı üzerinde oldukça iyi etkileri vardır. Cildin yenilenmesini ve diri olmasını sağlar.

Mikroplara, enfeksiyonlara ve bakterilere karşı vücudu koruma altına alır.

Arı kovanını mikroplardan arındırdığı gibi, insan vücudunda da mikrop ve bakteri oluşumuna engel olur, hastalıklara yakalanma tehlikesinin düşürür.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Güçlü içeriği ile bağışıklık sisteminin düzenli ve sağlıklı olmasını sağlar.

Bazı araştırmalar, propolisin soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıkların iyileşmesine yardımcı olduğunu gösterir.

Hücre büyümesini hızlandırdığı için cilt yanıklarının daha hızlı iyileşmesinde etkili olan propolisin; ülseratif kolit, ülser, mide ve bağırsak kanserlerinin yanı sıra diğer gastrointestinal sistem rahatsızlıklarına karşı koruma sağladığı ve bu hastalıkların tedavisine de yardımcı olduğu yönünde sınırlı çalışmalar bulunur.

Propolisin düzenli kullanımda solunum yolu sağlığına iyi geldiği bilinmektedir.

Orta kulak enfeksiyonu durumlarında propolis kullanılır.

Vücutta meydana gelen hafif yanıkları iyileştirir.

Diş çürüklerini azaltmada etkilidir.

Parazit tedavisinde propolis kullanılabilir.

Siğillerin iyileşmesinde kullanılır.

Genital bölgede meydana gelen iltihapların tedavisi sırasında kullanılabilir.