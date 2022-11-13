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Enfeksiyonları yerle bir ediyor! Kanser, yara ve uçuk tedavisinde bir numara olan dünyanın en ünlü doğal antibiyotiği

Kanser, yara ve uçuk tedavisinde bir numara olan dünyanın en ünlü doğal antibiyotiği

Kansere karşı koruyucu kalkan niteliğinde olan Propolis, antik çağlardan beri hastalıklara şifa olarak kullanılan çok yönlü doğal bir üründür. Faydaları saymakla bitmeyen Propolisi sadece arılar yapabilir ve içeriğinde birçok element ve fenolik asitler bulunur. Antibakteriyel özelliğe sahip olan propolisin içeriğinde B1, B2, C ve E vitaminleri, zengin mineral ve aminoasitler bulunur. Propoliste 240’dan fazla bileşen olduğu bildirilmiştir. Bağışıklık sistemini güçlendiren en güçlü destekleyici takviye besin kaynağıdır.

Giriş: 13.11.2022 - 04:59 | Güncelleme: ABONE OL

  • Propolis tarihte ilk kez Yunanlar tarafından kullanılmıştır. Doğal bir antibiyotiktir. Keskin bir kokusu olan propolisin rengi genel olarak kahverengidir. Fakat bu renkler propolisin yetiştirildiği bölgeye değişiklik gösterebilir.

  • Propolis doğal bir antibiyotik özelliğine sahip olmakla birlikte hastalıklara karşı koruyucu bir kalkan niteliğindedir. Vücut sağlığı için oldukça önemli olan bu besin, vitamin ve mineral yönünden oldukça zengindir. Dünyanın en ünlü doğal antibiyotiği namına layık olan propolisi kullanmanın, faydaları olduğu gibi mutlaka dikkat edilmesi gereken durumlar da bulunmaktadır. Her yaş gurubunda şifa niyetine kullanılan Propolis özellikle bağışıklık sistemi üzerinde gösterdiği etki ile hastalıklara karşı koruma sağlıyor.

  • PROPOLİS NEDİR?

    Arılar, bitkilerden elde ettikleri besinlerle propolis üretirler. Kovan içi temizlik ve yalıtımında kullandıkları bir madde olan Propolis arıların dışarıdan gelen tehditlere karşı koruma için kullandıkları koruyucu kalkan niteliğindedir. Ayrıca arılar bu maddeyi bal peteklerini onarmak ve güçlendirmek için kullanırlar. Rengi, arıların elde ettiği bitkilerin çeşitlerine göre farklılık gösterir ancak çoğunlukla koyu kahverengidir.

  • Propolis, arıların genellikle iğne yapraklı ağaçlardan, bitkilerin tomurcuk, yaprak, gövde ve salgılarından topladıkları ve bu maddeleri işleyerek ürettiği reçine benzeri bir maddedir.

  • Tarih boyunca insanların enfeksiyon tedavilerinde kullandıkları propolisin sağlığa olan inanılmaz faydaları ve hastalıkları önlemede ve tedavilerde gösterdiği etkiler üzerine olan araştırmalar hala devam etmektedir.

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