Arı ekmeği diğer adıyla Perga, şimdilerde hastalık önleyici olarak sıklıkla kullanılmakta. İçeriğinde bulundurduğu zengin vitamin ve mineraller sayesinde hastalık önlemede mucizevi bir etki sunuyor. Protein, karbonhidrat, laktik asit, pantotenik asit, sakkaroz gibi birçok önemli mineral ve vitaminlerini içerisinde barındıran arı ekmeği C, B1 ve B2, E, H, K yönünden oldukça zengin. Arı ekmeği vücut sistemini yenileyerek kolon kanserini önleyen doğa harikası olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik düzenli tüketiminde hastalıklardan büyük oranda uzak kalmak mümkün. ARI EKMEĞİ NEDİR? Arı ekmeği, işçi arıların yavrularını beslemek için doğadan topladıkları polenin, arının kendi bünyesinden kattığı salgılarla zenginleşmiş, belirli bir süre sonunda olgunlaşmış halidir. Polenin bal ile mayalanması ile ortaya çıkan arı ekmeği, doğal bir vitamin ve mineral deposu olarak sentetik vitaminlere doğal bir alternatif oluşturur.

Bal arıları toplamış oldukları polenleri kendi beslenmelerinde kullandıkları gibi yeni yiyecek kaynakları üretmek için de kullanabilirler. Arılar polenleri çiçekli bitkilerden toplarlar ve bu polenleri daha sonra bal ve balmumu ile karıştırırlar. Bir süre sonra fermente edilen bu karışım petek gözlerinde depolanır. Petekler içerisinde depolanan bu besin arılar tarafından işlenerek arı ekmeği haline getirilir. Kısaca tanımlamak gerekir ise bal ile fermente edilmiş olan polenler arı ekmeği ya da perga olarak isimlendirilir. ARI EKMEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR? Arı ekmeği olarak bilinen perga; arıların kendi yavrularını beslemek için doğadan topladıkları polenleri, peteklerde biriktirirken salgıladıkları bir karışımdır. Doktor kontrolünde tüketilen arı ekmeğinin faydaları ise saymakla bitmiyor.

İşte arı ekmeği(perga)'nın faydaları; Arı ekmeğinin içinde yüksek oranda asetil-kolin bulunduğunu ifade eden uzmanlar, bunun tansiyon ve kabızlığa iyi geldiğini belirtti.

bulunduğunu ifade eden uzmanlar, bunun tansiyon ve kabızlığa iyi geldiğini belirtti. Bilimsel çalışmalar arı ekmeğinin ülseratif kolit , anemi (kansızlık) , karaciğer hasarı , depresyon üzerine olumlu etkileri olduğunu gösteriyor.

, , , üzerine olumlu etkileri olduğunu gösteriyor. İçeriği yüksek olan asetil-kolin ile tansiyonu dengeleyen arı ekmeği kronik kabızlık tedavilerinde yardımcı olur.

tedavilerinde yardımcı olur. Antiseptik ve mikrop öldürücü özelliği bulunan arı ekmeği, kanamalı diş eti tedavisi için de önerilir. Üreme hormonlarına katkısı ile erkeklerin cinsel yaşamını geliştirmede katkı sağlar.

için de önerilir. Üreme hormonlarına katkısı ile erkeklerin cinsel yaşamını geliştirmede katkı sağlar. Pergada polenden farklı olarak, bol miktarda K vitamini ve 6 kat daha fazla laktik asit içerir.

ve 6 kat daha fazla içerir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendiren arı ekmeği aynı zamanda diş eti kanamalarını da tedavi ediyor.

Bağırsak sağlığını güçlendirerek kolon kanseri ni önlenmesine yardımcı olur.

ni önlenmesine yardımcı olur. İçinde bulunan bileşenler yorgunluk ve bitkinliğe iyi gelir.

Tam bir karaciğer dostu dur.

dur. Doğal antioksidanlar bakımından son derece zengindir.

Vücuttaki iltihabı yok eder.

Karaciğer sağlığı açısından önemli etkileri bulunur.

İltihap ile mücadele etmenize yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendiren bir etkisi vardır.

Menopoz belirtilerini azaltmaya yardımcı olan bir besindir.

Stres ve yorgunluğun azaltılmasını sağlar.

Sinir sistemine iyi gelir.

Kan ve enerji artışı sağlayacak daha dinç olmanıza yardımcı olur. ARI EKMEĞİ NASIL TÜKETİLİR? Granüller halindeki arı ekmeği, kuru haliyle ağızda eritilerek tüketilebiliyor. Arı ekmeğinin ayrıca yemeklerden yarım saat önce tüketilmesi öneriliyor. Bu şekilde arı ekmeğinin içeriğindeki faydalı bileşenler, ağızda daha kolay emilebiliyor.

Arı ekmeği tüketiminde miktar yaşa bağlı olarak değişebilir. 1 yaşından daha büyük olan çocuklarda günde 5 adet tüketmeleri yeterli oluyor. Ancak yetişkinler bu arı ekmeğini 10 adet şeklinde tüketebilirler. Bunların yanında su, süt, yoğurt ya da bal ile karıştırarak da tüketmek mümkün olabilir. Çay ve kahve içerisinde çözülmesini bekleyip sonra tüketebilirsiniz. Arı ekmeği doğal bir enerji artırıcı olarak sabah öğünlerinde periyodik olarak kullanılabilir. ARI EKMEĞİ KİLO ALDIRIR MI? Arı ekmeği düzeli olarak uygun miktarda kullanıldığında kilo yapan bir etkisi bulunmaz. Ancak günlük olarak yaşınıza ve bünyenize uygun miktarda kullanmanız bu süreçte önemli. Bunun yanında tokluk derecesini artırdığından diyet yapan kişiler arı ekmeğini diyet listelerine ekleyebilirler.