Arı ekmeği diğer adıyla Perga, şimdilerde hastalık önleyici olarak sıklıkla kullanılmakta. İçeriğinde bulundurduğu zengin vitamin ve mineraller sayesinde hastalık önlemede mucizevi bir etki sunuyor. Protein, karbonhidrat, laktik asit, pantotenik asit, sakkaroz gibi birçok önemli mineral ve vitaminlerini içerisinde barındıran arı ekmeği C, B1 ve B2, E, H, K yönünden oldukça zengin. Arı ekmeği vücut sistemini yenileyerek kolon kanserini önleyen doğa harikası olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik düzenli tüketiminde hastalıklardan büyük oranda uzak kalmak mümkün.
ARI EKMEĞİ NEDİR?
Arı ekmeği, işçi arıların yavrularını beslemek için doğadan topladıkları polenin, arının kendi bünyesinden kattığı salgılarla zenginleşmiş, belirli bir süre sonunda olgunlaşmış halidir. Polenin bal ile mayalanması ile ortaya çıkan arı ekmeği, doğal bir vitamin ve mineral deposu olarak sentetik vitaminlere doğal bir alternatif oluşturur.
Bal arıları toplamış oldukları polenleri kendi beslenmelerinde kullandıkları gibi yeni yiyecek kaynakları üretmek için de kullanabilirler. Arılar polenleri çiçekli bitkilerden toplarlar ve bu polenleri daha sonra bal ve balmumu ile karıştırırlar.
Bir süre sonra fermente edilen bu karışım petek gözlerinde depolanır. Petekler içerisinde depolanan bu besin arılar tarafından işlenerek arı ekmeği haline getirilir. Kısaca tanımlamak gerekir ise bal ile fermente edilmiş olan polenler arı ekmeği ya da perga olarak isimlendirilir.
ARI EKMEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?
Arı ekmeği olarak bilinen perga; arıların kendi yavrularını beslemek için doğadan topladıkları polenleri, peteklerde biriktirirken salgıladıkları bir karışımdır. Doktor kontrolünde tüketilen arı ekmeğinin faydaları ise saymakla bitmiyor.
İşte arı ekmeği(perga)'nın faydaları;
- Arı ekmeğinin içinde yüksek oranda asetil-kolin bulunduğunu ifade eden uzmanlar, bunun tansiyon ve kabızlığa iyi geldiğini belirtti.
- Bilimsel çalışmalar arı ekmeğinin ülseratif kolit, anemi (kansızlık), karaciğer hasarı, depresyon üzerine olumlu etkileri olduğunu gösteriyor.
- İçeriği yüksek olan asetil-kolin ile tansiyonu dengeleyen arı ekmeği kronik kabızlık tedavilerinde yardımcı olur.
- Antiseptik ve mikrop öldürücü özelliği bulunan arı ekmeği, kanamalı diş eti tedavisi için de önerilir. Üreme hormonlarına katkısı ile erkeklerin cinsel yaşamını geliştirmede katkı sağlar.
- Pergada polenden farklı olarak, bol miktarda K vitamini ve 6 kat daha fazla laktik asit içerir.
- Bağışıklık sistemini kuvvetlendiren arı ekmeği aynı zamanda diş eti kanamalarını da tedavi ediyor.
- Bağırsak sağlığını güçlendirerek kolon kanserini önlenmesine yardımcı olur.
- İçinde bulunan bileşenler yorgunluk ve bitkinliğe iyi gelir.
- Tam bir karaciğer dostudur.
- Doğal antioksidanlar bakımından son derece zengindir.
- Vücuttaki iltihabı yok eder.
- Karaciğer sağlığı açısından önemli etkileri bulunur.
- İltihap ile mücadele etmenize yardımcı olur.
- Bağışıklık sistemini güçlendiren bir etkisi vardır.
- Menopoz belirtilerini azaltmaya yardımcı olan bir besindir.
- Stres ve yorgunluğun azaltılmasını sağlar.
- Sinir sistemine iyi gelir.
- Kan ve enerji artışı sağlayacak daha dinç olmanıza yardımcı olur.
ARI EKMEĞİ NASIL TÜKETİLİR?
Granüller halindeki arı ekmeği, kuru haliyle ağızda eritilerek tüketilebiliyor. Arı ekmeğinin ayrıca yemeklerden yarım saat önce tüketilmesi öneriliyor. Bu şekilde arı ekmeğinin içeriğindeki faydalı bileşenler, ağızda daha kolay emilebiliyor.
Arı ekmeği tüketiminde miktar yaşa bağlı olarak değişebilir. 1 yaşından daha büyük olan çocuklarda günde 5 adet tüketmeleri yeterli oluyor. Ancak yetişkinler bu arı ekmeğini 10 adet şeklinde tüketebilirler.
Bunların yanında su, süt, yoğurt ya da bal ile karıştırarak da tüketmek mümkün olabilir. Çay ve kahve içerisinde çözülmesini bekleyip sonra tüketebilirsiniz. Arı ekmeği doğal bir enerji artırıcı olarak sabah öğünlerinde periyodik olarak kullanılabilir.
ARI EKMEĞİ KİLO ALDIRIR MI?
Arı ekmeği düzeli olarak uygun miktarda kullanıldığında kilo yapan bir etkisi bulunmaz. Ancak günlük olarak yaşınıza ve bünyenize uygun miktarda kullanmanız bu süreçte önemli. Bunun yanında tokluk derecesini artırdığından diyet yapan kişiler arı ekmeğini diyet listelerine ekleyebilirler.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!