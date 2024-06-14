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        Haberler Dünya Kassam Tugayları: İsrail'in Refah'a düzenlediği hava saldırısında iki esir öldü | Dış Haberler

        Kassam Tugayları: İsrail'in Refah'a düzenlediği hava saldırısında iki esir öldü

        Kassam Tugayları, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesine düzenlediği saldırısında iki İsrailli esirin öldüğünü açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 19:32 Güncelleme: 14.06.2024 - 19:32
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        İsrail'in saldırısında iki esir öldü
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        Hamas hareketinin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Telegram hesaplarından, İsrail'in birkaç gün önce Refah'a düzenlediği saldırıda iki esirin ölümüne ilişkin açıklamada bulundu.

        Açıklamada, "Ordunuz sizi kandırıyor ve kandırmaya devam ediyor. Hükümetiniz, esirleri tabutsuz geri almak istemiyor." ifadelerine yer verildi.

        Kassam Tugayları'nın açıklamasında, Refah'a düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden İsrailli esirlerin kimliği ve fotoğrafına yer verilmezken, İsrail hükümeti ve İsrailli esirlerin yakınları da henüz herhangi bir bilgilendirmede bulunmadı.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurmuştu.

        Filistinli grupların elinde 120 esirin kaldığını tahmin eden Tel Aviv yönetiminin bu açıklaması, İsrail saldırılarında çok sayıda esirin öldüğünü doğruluyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #Hamas
        #israil
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