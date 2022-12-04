Boğaz bölgesi veya yutak bölgesinin tahriş olmasıyla rahatsızlık yaratan farenjit, akut ve kronik farenjit olarak olmak üzere iki gruba ayrılır:

Akut farenjitte boğazda yanma, ağrı ve ateş meydana gelirken,

Kronik farenjitte ise daha çok kuru öksürük, gıcık ve boğazda takılma hissi gibi şikayetler görülmektedir.

Akut farenjit boğazda kızarıklık, yutkunma güçlüğü ve yüksek ateş, birkaç gün boyunca yemek yerken zorlanma gibi durumlara neden oluyor.

Kronik farenjit ise daha çok boğaz bölgesinde tahriş sonrası görülen bir hastalıktır. Hastanın yaşam tarzı ve alışkanları, reflü ve burun hastalıkları sonucu meydana gelebilir.