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Bu belirtiler varsa dikkat! Farenjite iyi gelen doğal çözümlerle boğaz yanmalarına son!

Boğaz iltihabı olarak da adlandırılan farenjit ağız ve burun boşluğunun arka duvarında meydana gelen iltihaplanma sonucunda oluşan bir hastalıktır. Özellikle kışın gelmesiyle birlikte en sık rastlanan hastalıkların başında gelen farenjit günlük yaşamı zehredebilir. Yutkunma güçlüğü, boğazda kaşıntı ve yanmaya neden olan farenjit, genellikle soğuk algınlığı ile ortaya çıkar ve oldukça can sıkıcıdır. İşte farenjite iyi gelene doğal yöntemler…

Giriş: 04.12.2022 - 09:04 | Güncelleme: ABONE OL

  • Boğazın 'farenks' ismi verilen arka kısmının iltihaplanmasıyla ortaya çıkan farenjit, kış aylarında kişilerdeki şikayetleri artırır. Farenjit hastalığı sıklıkla kış mevsimi ile birlikte kendini gösterir ve kişilerde ateş, halsizlik ve boğaz ağrısı gibi şikayetlere yol açar. Hızlı bir şekilde yayılan bu tehlikeli hastalık ilerlerse hava yolunu tıkayabilir ya da boğaz arkasında apse oluşumuna yol açabilir.

  • Boğaz bölgesi veya yutak bölgesinin tahriş olmasıyla rahatsızlık yaratan farenjit, akut ve kronik farenjit olarak olmak üzere iki gruba ayrılır:

    Akut farenjitte boğazda yanma, ağrı ve ateş meydana gelirken,

    Kronik farenjitte ise daha çok kuru öksürük, gıcık ve boğazda takılma hissi gibi şikayetler görülmektedir.

    Akut farenjit boğazda kızarıklık, yutkunma güçlüğü ve yüksek ateş, birkaç gün boyunca yemek yerken zorlanma gibi durumlara neden oluyor.

    Kronik farenjit ise daha çok boğaz bölgesinde tahriş sonrası görülen bir hastalıktır. Hastanın yaşam tarzı ve alışkanları, reflü ve burun hastalıkları sonucu meydana gelebilir.

  • FARENJİT NEDEN OLUR?

    Virüsler farenjit hastalığına yol açan en önemli faktörlerdendir. İşte farenjit ile birlikte seyreden enfeksiyon hastalıklarından bazıları;

    Suçiçeği, kızamık, krup, boğmaca, beta enfeksiyonu, adenovirüs enfeksiyonları, öpücük hastalığı ve influenza.

    Bakteriyel farenjidin nadir nedenleri arasında gonore, klamidya ve corynebacterium bulunur.

  • FARENJİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

    - Yüksek ateş

    - Boğaz ağrısı

    - Geniz akıntısı

    - Yutkunma güçlüğü

    - Boğaz batma ve yanma hissi

    - Boğazda kuruluk

  • EVDE FARENJİT TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

    Bol sıvı tüketimi, et suyu içeren sıcak çorbalar içmek, sıcak tuzlu su ile gargara, yatak istirahati ve odayı nemlendirmek etkili yöntemlerdendir.

    Bol bol su içmelisiniz. Su, vücudunuzun bağışıklığını artıracaktır ve böylece ağrılarınız da azalacaktır.

    Et suyu olan çorbalara ağırlık verebilirsiniz.

    Gargara yapmanız gerekiyor.

    Doğal bitki çayları tüketebilirsiniz. Sıcak içecekler de boğazınıza iyi gelecektir.

    Dinlenmeniz gerekiyor. Soğuk şeylerden uzak durun ve dinlenin.

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