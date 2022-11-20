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Kansere umut oldu! Diyabet ve obezite ile mücadelede tam bir savaşçı: 10 kat daha fazla antioksidan içeriyor!

Domatesin insan sağlığı açısından ne kadar faydalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Hem lezzetiyle hem de faydalarıyla sofralarımızdan eksik etmediğimiz domatesin genetiği değiştirilerek kansere yeni umut olacak bir tür ortaya çıkarıldı. Bilim insanları tarafından aslanağzı çiçeğinden elde edilen iki adet genin birleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan mor domates geleneksel meyvelerden ve diğer domates türlerinden 10 kat daha fazla antioksidan içeriyor.

Giriş: 20.11.2022 - 13:43 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bilim insanları, aslanağzı çiçeğinden elde ettikleri iki geni tasarlayarak 'süper domates' ismini verdikleri bir domates türü geliştirmeye başladı. Bu genler sağlığı koruyan antioksidanları içerirken, aynı zamanda domateslerin rengini kırmızı yerine mora dönüştürüyor. Genetiği değiştirilmiş mor domateslerin içeriğinde herhangi bir meyve ya da sebzeye oranla 10 kat daha fazla antioksidan bulunuyor. Bu özelliği onu diğer türlere kıyasla daha sağlıklı hale getiriyor. Fareler üzerinde yapılmış mor domates deneyinde kansere yakalanmış farelerin yüzde 30 daha uzun süre hayatta kalmasına yardımcı olduğu açıklanmıştır.

  • GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ 'SÜPER DOMATES'

    İngiltere merkezli Norfolk Plant Sciences'taki araştırmacılar tarafından geliştirilen 'süper domates'ler aslanağzı çiçeklerinden elde edilen genlerle çaprazlanmıştır. Söz konusu bitkinin genlerinde, yüksek dozda antidiyabetik, antikanser, antienflamatuar ve diğer sağlığa faydalı antosiyanin (mor pigment) maddeleri bulunur.

  • Bilim insanları tarafından geliştirilen bu mor domatesler farklı araştırmalara da konu oldu. Dünyanın çeşitli saygın üniversitelerinde çalışmalar devam etti. Bu araştırmalardan bir diğeri de Brezilya'nın Sao Paulo Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı tarafından gerçekleştirildi. Araştırmaya göre buradaki bilim insanları birkaç yıl önce Şili domatesi ile yabani domatesten, melez bir tür elde etti.

  • Brezilyalı araştırmacılar 10 yıllık çalışma sonucu geliştirdikleri mor domates ile kanser gibi hastalıklarla mücadele etmeyi hedefliyor. Bilim insanları tarafından üretilen bu domatesler ABD’de üreticilerin yetiştirmesi için satışa sunulacak.

  • Yeni türün besleyiciliğinin kırmızı domatesten daha fazla olduğunu belirten araştırmacılar, renginin mor olmasını ise içerdiği yüksek orandaki antosiyanine bağlıyor.

     

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