Eksikliği migren ve baş ağrılarının en büyük nedeni: Kas krampları, sinirlilik, uyku bozukluğu, stres ve yorgunluk yaşıyorsanız dikkat!

MAGNEZYUMUN FAYDALARI NELERDİR?
Faydaları saymakla bitmeyen Magnezyumun öne çıkan özelliklerini sizler için sıraladık;
Düzenli magnezyum tüketimi kemiklerin sağlam ve sağlıklı olmasını sağlar. Genel kemik gelişimi de desteklenmiş olur.
Özellikle kadınların ve belli bir yaştan sonra herkesin kâbusu olan kemik erimesi ve bu sorunla ortaya çıkan şikayetler magnezyum sayesinde önlenir.
Magnezyum tüketimi ve vücutta yeterli miktarda bulunması kişiyi diyabet hastalığından korur.
Kan basıncının yükseldiği durumlarda magnezyum onu normale çevirir.
Kalp, kas ve damar sistemi düzenli magnezyum tüketimiyle korunur.
Magnezyumun yeterli düzeyde alımı kişinin depresyondan korunmasını sağlar.
Magnezyum migren yüzünden oluşan baş ağrıları için oldukça faydalıdır.