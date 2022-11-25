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Eksikliği migren ve baş ağrılarının en büyük nedeni: Kas krampları, sinirlilik, uyku bozukluğu, stres ve yorgunluk yaşıyorsanız dikkat!

Magnezyum (Mg), insan vücudunda hayati önem taşıyan 11 mineralden biridir. Vücudun işleyişi için çok önemli olan magnezyum bazı durumlarda eksiklik gösterebilir. Bu durumda vücutta çeşitli rahatsızlıklar hatta organlarda hasar meydana gelebilir. İnsanda bulunan mineraller arasında, miktar açısından dördüncü sırada gelen bu mineral besinlerden alındığı gibi gerekli durumlarda takviyeler vasıtasıyla da edinilebilir.

Giriş: 25.11.2022 - 11:07 | Güncelleme: ABONE OL

  • Magnezyum vücutta 300'den fazla enzim reaksiyonunda görev alır. Hayati önem taşıyan magnezyum insan vücudunda en bol bulunan dördüncü mineral olma özelliğine sahip olmasına karşın eksikliğine de toplumda sıklıkla rastlanmaktadır. Vücut bu minerali kendi başına üretmediği için gıdalar ve gerektiğinde de takviyeler vasıtasıyla alınması gerekir. Magnezyum azalması ise oldukça önemli bir konudur ve bu durumda zamanında takviye yapılması gerekir. Beyin gelişimi ve kemik sağlığının temelini oluşturan magnezyum vücutta fazla arttığında da özellikle böbrekler zarar görebilir. Sağlık sorunlarıyla karşılaşmamak ve vücudun genel çalışma sistemini bozmamak için magnezyumun düzenli olarak vücutta bulunmasını sağlamak oldukça önemlidir.

  • MAGNEZYUM NEDEN ÖNEMLİDİR?

    Magnezyum, vücutta 300'den fazla görevde (enerji üretimi, protein, DNA yapımı, kan şekeri ve kan basıncı kontrolü, kas-kemik sistemi vd.) rol alan, vücudunuzda en bol bulunan dördüncü önemli bir mineraldir.

    Vücut bu mineral olamadan düzgün çalışamaz diyebiliriz çünkü enerji üretmekten önemli proteinlerin oluşmasına kadar yüzlerce metabolik süreç ve vücut fonksiyonunda rol alır. Yetersiz alımı sağlık açısından ciddi riskler taşır. Yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, diyabet, alzheimer hastalığı ve uyku problemlerine neden olabilir.

  • HANGİ BESİNLERLE MAGNEZYUM ALABİLİRİZ?

    Türk toplumunun günlük beslenmesinde magnezyum alımı düşük ve takviye kullanımına yönelimi fazladır. Burada önemli olan magnezyumdan zengin gıdalara beslenmede yeterince yer verilmesidir. Yeterli magnezyum almak, vücudun en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için önemlidir.

    Ispanak,

    Brokoli,

    Frenk soğanı,

    Nane ve fesleğen gibi yeşillikler,

    Çiğ badem, fındık,

    Kabak çekirdeği,

    Avokado,

    Muz,

    Bitter çikolata,

    Fasulye,

    Süt ve yoğurt magnezyumun iyi kaynaklarıdır.

    Yaklaşık 30 gram çiğ badem, bir yetişkinin günlük alması gereken magnezyumun yüzde 20’sini karşılar.

  • MAGNEZYUM ALIMI NE KADAR OLMALI?

    Yetişkin erkeklerin ihtiyacı olan günlük magnezyum 400-420 mg iken kadınların 320-360 mg’dır.

    Gıdalardan magnezyum alarak toksik doza ulaşmak zordur. Ancak, takviyeler için aynı şey söylenemez. Takviye ile yüksek dozda magnezyum alınması mide bulantısına, karın kramplarına ve ishale neden olabilir. Bu nedenle doktor önerisi ve kontrolünde kullanılmalıdır.

    Ek olarak, magnezyum takviyeleri bazı antibiyotik türleri ve diğer ilaçlarla (diüretikler, kalp ilaçları dahil) etkileşime girebilir. Bu nedenle magnezyum takviyesi kullanmayı düşünüyorsanız, magnezyum içeren antasit ve müshil ilacı kullanıyorsanız, doktorunuza veya eczacınıza mutlaka danışın.

    Ek olarak, magnezyum eksikliği olmayan bir bireyin magnezyum takviyesi kullanmasının sağlığı desteklediğine dair bir kanıt yoktur.

  • MAGNEZYUMUN SAĞLIĞA ETKİLERİ NEDİR?

    Magnezyum; vücutta kas-sinir fonksiyonunu ve enerji üretimini desteklemek gibi birçok önemli görevde rol oynar. Kan basıncını düşürmeye, kalp hastalığı riskini azaltmaya ve kan şekerini dengelemeye yardımcıdır.

    Aynı zamanda uyku kalitesini, uyku dalma problemlerini ve ruh halini iyileştirir.

    Yapılan çalışmalarda; yoğun ve tekrarlayan migren tipi baş ağrıları düşük magnezyum seviyeleri ile ilişkilendirilmiştir.

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