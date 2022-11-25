Eksikliği migren ve baş ağrılarının en büyük nedeni: Kas krampları, sinirlilik, uyku bozukluğu, stres ve yorgunluk yaşıyorsanız dikkat!

MAGNEZYUM ALIMI NE KADAR OLMALI?

Yetişkin erkeklerin ihtiyacı olan günlük magnezyum 400-420 mg iken kadınların 320-360 mg’dır.

Gıdalardan magnezyum alarak toksik doza ulaşmak zordur. Ancak, takviyeler için aynı şey söylenemez. Takviye ile yüksek dozda magnezyum alınması mide bulantısına, karın kramplarına ve ishale neden olabilir. Bu nedenle doktor önerisi ve kontrolünde kullanılmalıdır.

Ek olarak, magnezyum takviyeleri bazı antibiyotik türleri ve diğer ilaçlarla (diüretikler, kalp ilaçları dahil) etkileşime girebilir. Bu nedenle magnezyum takviyesi kullanmayı düşünüyorsanız, magnezyum içeren antasit ve müshil ilacı kullanıyorsanız, doktorunuza veya eczacınıza mutlaka danışın.

Ek olarak, magnezyum eksikliği olmayan bir bireyin magnezyum takviyesi kullanmasının sağlığı desteklediğine dair bir kanıt yoktur.