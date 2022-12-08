Evde kütür kütür turşu yapmanın püf noktaları! Tadına doyamayacaksınız!

TURŞU FAYDALARI NEDİR?
Turşunun bilinen faydaları şu şekildedir;
Soğuk algınlığından korur: İçerisinde bulunan vitaminler, mineraller ve antioksidanlar bağışıklık sistemini güçlendirir.
Bağışıklığı kuvvetlendirir: Probiyotik özelliği sayesinde bağışıklık sistemini korumasının yanında güçlendirir.
Bağırsak florasını düzenler: Yapısında probiyotik bakteriler bulunması sebebiyle bağırsak, sindirim sistemini düzene sokar.
Kan şekerini dengeler: Yüksek miktarda lif içermesinden dolayı, yenilen yemeğin mideden ayrılma süresini yavaşlatıyor, insülin salınımını dengeliyor.
Kramp azaltır: Özellikle sporcularda kaybolan sıvıyı ve mineralleri yerine koyar ve krampları azaltır.
Kansere karşı korur: Antioksidan bakımından zengin olması sebebiyle kanserden korur.
Metabolizmayı hızlandırır: İçeriğinde bulunan sirke sayesinde metabolizmayı hızlandırır ve zayıflama konusunda yardımcı olur.
Kabızlığı geçirir: Oldukça lifli olmasından dolayı bağırsak sağlığını korur ve dışkı hacmini artırdığı için kabızlığı önler.
Kalp damar hastalıklarında etkili: İçeriğindeki yararlı bakteriler, kalp ve damar sağlığına karşı olumlu etkiler gösterir.