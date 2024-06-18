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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Arda Güler golü attı, tarihe geçti! - Futbol Haberleri

        Arda Güler golü attı, tarihe geçti!

        A Milli Takım'ın Gürcistan ile oynadığı maçta harika bir gol atan Arda Güler, Milli Takımımız adına Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en genç futbolcu oldu. Genç yıldızımız ayrıca, Ronaldo'yu da geçti. İşte detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 18.06.2024 - 21:22 Güncelleme: 18.06.2024 - 21:22
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          A Milli Takımımızın Gürcistan ile karşılaştığı maçta Arda Güler tarihe geçti.

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          19 yaşındaki genç oyuncu, 65. dakikada ceza sahası dışından harika birşut çekti ve kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu.

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          Arda Güler, attığı bu golle Milli Takımımız adına Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en genç futbolcu oldu.

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          Arda Güler ayrıca (19 yaş 114 gün), Cristiano Ronaldo'yu (2004; 19 yaş 128 gün) geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu.

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          Bununla birlikte genç oyuncu, bu sezon Real Madrid ve Milli Takım formasıyla ilk 11 çıktığı 7 maçın 7'sinde de gol attı.

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