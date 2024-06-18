Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Türkiye Gürcistan maçı öncesinde Dortmund kırmızı beyaza boyandı! - Futbol Haberleri

        Türkiye Gürcistan maçı öncesinde Dortmund kırmızı beyaza boyandı!

        EURO 2024'te bu akşam TSİ 19.00'da Gürcistan ile Almanya'nın Dortmund kentinde karşı karşıya gelecek Milli Takımımızı destekleyen taraftarlarımız, şehri kırmızı beyaza boyadı! Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul ve Haberturk.Com Spor Müdürü İnanç Ergülen, Almanya'da maç öncesinin nabzını tuttu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2024 - 14:28 Güncelleme: 18.06.2024 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dortmund'u kırmızı beyaza boyadık!
        ABONE OL
        ABONE OL

        A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ilk maçını bu akşam Gürcistan ile yapacak.

        Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ilk sınavını Gürcistan karşısında verecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak.

        Ay-yıldızlı ekip, Gürcistan'ı yenerek turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor.

        DORTMUND'DA BÜYÜK COŞKU

        Maçın oynanacağı Dortmund'da A Milli Takım coşkusu yaşanıyor. Bölgede bulunan Türklerin yanı sıra çevre şehir ve ülkelerden gelen taraftarlarımız, kenti adeta kırmızı-beyaza boyadı.

        REKLAM

        Stadın oynanacağı BVB Dortmund Stadion'a yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bir araya gelen ve toplanan taraftarlar, kortej halinde stada gitti.

        Dortmund'un Klepping Caddesi'nde gerçekleştirilen yürüyüşe, binlerce Türk taraftar katıldı.

        Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul ve Haberturk.Com Spor Müdürü İnanç Ergülen, Almanya'da organizasyonun kalbinde turnuvanın nabzını tutuyor.

        Büyük coşkuya sahne olan yürüyüşe katılan taraftarlar, Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde milli takıma destek verdi.

        Filistin bayraklarınında açıldığı organizasyonda "Özgür Filistin" sloganları atıldı.

        Uzun süre meydanda tezahüratlar yapan taraftarlar, ardından yürüyüşe geçti. Yaklaşık 3 kilometrelik polis koridoru boyunca yürüyen taraftarlar, maçın oynanacağı BVB Dortmund Stadyumu'na ulaştı.

        Taraftarların yürüyüşü sırasında çevre binalardan ay-yıldızlı bayraklarını sallayan Türkler, milli takıma destek oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adalar'da minibüs tartışması
        Adalar'da minibüs tartışması
        Anne ve 1 yaşındaki oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Anne ve 1 yaşındaki oğlu alevlerin arasında kaldı!
        İspanya'da köpek balığı paniği!
        İspanya'da köpek balığı paniği!
        4 çocuk babasıydı! Kavurma eti öldürdü!
        4 çocuk babasıydı! Kavurma eti öldürdü!
        2014'ten beri bulunamıyor: Kayıp Malezya uçağında yeni gelişme
        2014'ten beri bulunamıyor: Kayıp Malezya uçağında yeni gelişme
        MİT'in tespit ettiği böcek de müzede!
        MİT'in tespit ettiği böcek de müzede!
        Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak
        Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Erbaş: Vatandaşımızı ihbar etmedik
        Erbaş: Vatandaşımızı ihbar etmedik
        ManU'nun yıldızı Galatasaray'a!
        ManU'nun yıldızı Galatasaray'a!
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Sefo'dan millî futbolculara şevk
        Sefo'dan millî futbolculara şevk
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Haydi çocuklar!
        Haydi çocuklar!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Bu kuruyemişler şifa deposu!
        Bu kuruyemişler şifa deposu!
        Beren daha fazla dayanamadı
        Beren daha fazla dayanamadı
        Habertürk Anasayfa