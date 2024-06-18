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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Koç'tan Dursun Özbek ve Okan Buruk'a sert sözler! - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç'tan Dursun Özbek ve Okan Buruk'a sert sözler!

        Fenerbahçe Kulübünde Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı. Törende konuşan Ali Koç, Milli Takım'a destek verirken Galatasaray'la ilgili de sert açıklamalar yaptı. Ali Koç, Dursun Özbek ve Okan Buruk hakkında "Patolojik vaka başkanı ve örgüt kırıntısı hocasının ağzından Fenerbahçe düşmüyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 16:15 Güncelleme: 18.06.2024 - 16:15
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        Özbek ve Buruk'a sert sözler!
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        Fenerbahçe Kulübünde Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı.

        Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, kulüp başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan ile üyeler katıldı.

        Törende konuşan Ali Koç, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda bugün önemli bir maça çıkacağını dile getirerek, "Bir sonraki tura geçeriz umarım. Bunu yapacak kadro kalitemiz var. Allah onlara şans versin. İnşallah ikinci bir bayramı bu akşam kutlarız. Yüzücülerimizi de kutluyorum. Basında yüzücülerimizin başarısında Fenerbahçe'nin adı bilerek veya bilmeyerek geçmedi. Basketbol takımımızı da kutlarım. Hocamız, sezon ortasında gelmesine rağmen ligde şampiyon oldu. Önümüzdeki sezon daha iyisini yapacaktır." ifadelerini kullandı.

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        Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğunu dile getiren Ali Koç, şunları kaydetti:

        "Fenerbahçe hoca getirdiğinde şampiyonluk unutuldu. Fenerbahçe seçime gittiği zaman siyasi seçimlerden daha fazla dikkat çekti. İki Fenerbahçe başkan adayı televizyona çıktığında reyting rekoru kırıldı. Ayrıca bir rakibimiz var. Patolojik vaka başkanı ve örgüt kırıntısı hocasının ağzından Fenerbahçe düşmüyor. Bunun kıymetini bilelim. Bütün enerjimizi başkalarını ittirerek şampiyon yapan sisteme karşı kullanalım. İnşallah bu sezon seçimden sonra oluşan hava Fenerbahçe'de hakim olur. Hocamız birkaç gün sonra geliyor. Çalışmalarımız da devam ediyor. Gazetede çıkan isimlere itibar etmeyin. Bizden haber bekleyin. Transfer piyasası hareketli değil. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra piyasa hareketlenir."

        Burak Çağlan Kızılhan ise sarı-lacivertli camianın bayramını kutlayarak, "Fenerbahçeli milli yüzücülerden Ecem Dönmez, Zehra Duru Bilgin, Gizem Güvenç ile milli sporcu Ela Naz Özdemir'den oluşan 4x200 serbest kadın bayrak takımımız, Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde bronz madalya kazandı. Bu madalya, Türkiye'nin yüzmede bayrak takımı olarak büyüklerde ilk kazandığı Avrupa Şampiyonası madalyası oldu. Milli takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Gürcistan karşısında maça çıkacak. Onlara da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Şekip Mosturoğlu da birlik ve beraberliğin camiada devam etmesi gerektiğini belirterek, "Bu sezon biz şampiyon olacağız. Fenerbahçe olarak başarılı bir sezon geçirdik. Eksik olan futbolda kupalarımızdı. Mourinho ile artık Fenerbahçe'nin çağı başlayacak." diye konuştu.

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