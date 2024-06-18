Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere, havadan ve karadan müdahale ediyor.

İlçeye bağlı Kumköy yakınlarında saat 16.00 sıralarında ormanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kıyı Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada orman yangını nedeniyle tek yönde askıya alınan Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönlü olarak açıldığı belirtildi.

BAKAN YUMAKLI'DAN PAYLAŞIM

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yumaklı, "Çanakkale Eceabat yangınına müdahalemiz sürüyor. Yine anız yakılmasıyla başlayan ve ormana sirayet eden yangına; 9 uçak, 6 helikopter, 67 kara aracımız ve 362 orman kahramanımızla müdahale ediyoruz" dedi.

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ÇANAKKALE ECEABAT YANGININA MÜDAHALEMİZ SÜRÜYOR.



Yine ANIZ YAKILMASIYLA başlayan ve ormana sirayet eden yangına;

🛩️ 9 Uçak

🚁 6 Helikopter

🚒 67 kara aracımız ve 362 #OrmanınKahramanı'mızla müdahale ediyoruz. pic.twitter.com/ZZLkDjNT6x — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) June 18, 2024

57'NCİ ALAY CONKBAYIRI ŞEHİTLİĞİ VE ANAFARTALAR KÖYÜ BOŞALTILDI

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, alevlerin ilerlediği istikametteki 57'nci Alay Conkbayırı Şehitliği ve Anafartalar köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.

VALİLİKTEN TEYAKKUZDA OLUN UYARISI

Çanakkale Valiliği'nden yangınla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Eceabat Kumköy köyü civarında devam eden orman yangınına Orman, AFAD, Belediye, İl Özel İdare ekiplerince uçak, helikopter, arazöz, itfaiye ve iş makineleri ile havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Büyük Anafartalar köyü tedbir amaçlı boşaltılacak olup, vatandaşlarımız Özel İdare, AFAD ve İl Sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından Eceabat Gençlik Konuk Evine götürülerek misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın teyakkuzda olmaları önemlidir" denildi.