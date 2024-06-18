Bu kuruyemişler şifa deposu!

Vitamin, mineral, posa, protein kaynağı olan kuruyemişler ve tohumlar adeta birer sağlık kaynağı. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, kalp sağlığından kansere, cilt güzelliğinden nörolojik bozukluklara kadar birçok alanda bu besinler çok etkili.

Diyetisyen Betül Serttaş anlattı, işte vücudumuza faydaları kanıtlanmış o kuruyemişler...