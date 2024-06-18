A Milli Takım'ın zaferi tüm Türkiye'de böyle izlendi!
A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan'la karşılaştığı 2024 Avrupa Şampiyonası maçı, tüm Türkiye'de dev ekranlarda izlendi. İşte Türkiye'nin zaferinin yaşandığını anlardan kareler...
Giriş: 18.06.2024 - 22:17 Güncelleme: 18.06.2024 - 22:17
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu’nda oynanan Türkiye ile Gürcistan karşılaşmasını tüm Türkiye meydanlara kurulan dev ekranlardan takip etti.
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Alanı dolduran taraftarlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.
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Vatandaşlar karşılaşmanın 3-1 kazanılmasıyla büyük sevinç yaşadı.
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İşte tüm Türkiye'den kareler...
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